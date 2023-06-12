Венгер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче для Украины
Товарищеский поединок состоится 5 августа в Лондоне
Легендарный тренер Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченко в благотворительном матче Game4Ukraine, во время которого будут собраны средства для восстановления Украины.
Игра начнется 5 августа в 18:00, и в ней примут участие две команды – «Желтая» и «Синяя», представляющие национальные цвета Украины. Команды на стадион «Стэмфорд Бридж» выведут бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко и защитник «Арсенала» Александр Зинченко, которые являются амбасадорами платформы UNITED24.
Два капитана выберут свои команды из числа топ-футболистов современности, а также приглашенных знаменитостей. В матче примут участие множество звездных имен из «Челси» и более широкого футбольного мира. Составы будут обнародованы до августа. В этот день также будет звучать живая музыка на стадионе – запланирован концерт возле поля во время расширенного 45-минутного перерыва.
Все средства, собранные Game4Ukraine за счет продажи билетов, спонсорства и специального ассортимента товаров, доступных в этот день, пойдут на восстановление жизненно важного образовательного центра, гарантирующего, что дети смогут учиться в безопасной и стабильной среде.
#game4ukraine is thrilled to announce the legendary 3-time Premier League winning coach will lead out Team Zinchenko at Stamford Bridge on August 5th, 2023.— game4ukraine (@game_4_ukraine) June 12, 2023
For tickets and further info, 👉 https://t.co/nsdOYNRIMN 🇺🇦⚽️@jksheva7 #zinchenko #arsenewenger#arsenalfc pic.twitter.com/GX3S51RbSf
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