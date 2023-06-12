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Англия
12 июня 2023, 12:42 | Обновлено 12 июня 2023, 13:00
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2

Венгер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче для Украины

Товарищеский поединок состоится 5 августа в Лондоне

12 июня 2023, 12:42 | Обновлено 12 июня 2023, 13:00
1240
2
Венгер возглавит команду Зинченко в благотворительном матче для Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный тренер Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченко в благотворительном матче Game4Ukraine, во время которого будут собраны средства для восстановления Украины.

Игра начнется 5 августа в 18:00, и в ней примут участие две команды – «Желтая» и «Синяя», представляющие национальные цвета Украины. Команды на стадион «Стэмфорд Бридж» выведут бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко и защитник «Арсенала» Александр Зинченко, которые являются амбасадорами платформы UNITED24.

Два капитана выберут свои команды из числа топ-футболистов современности, а также приглашенных знаменитостей. В матче примут участие множество звездных имен из «Челси» и более широкого футбольного мира. Составы будут обнародованы до августа. В этот день также будет звучать живая музыка на стадионе – запланирован концерт возле поля во время расширенного 45-минутного перерыва.

Все средства, собранные Game4Ukraine за счет продажи билетов, спонсорства и специального ассортимента товаров, доступных в этот день, пойдут на восстановление жизненно важного образовательного центра, гарантирующего, что дети смогут учиться в безопасной и стабильной среде.

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Источник Twitter
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Олександр Папакуль
На постері Арсен Венгер виглядає як батько Зінченка, або як сам Зіна у старості...
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vruthiy-112
Супер, молодці.!!! 
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