ЧУРИЛОВ: «Для многих команд Буковина является хорошим раздражителем»

«Буковина» проводит подготовку ко второй части сезона. 22 февраля команда провела два контрольных матча. Сперва «Буковина» обыграла «Минай» (5:1). А затем одержала победу над ФК «Вильхивци». Игру команды в спаррингах прокомментировал тренер «Буковины» Григорий Чурилов.

– Григорий Владимирович, результат контрольных матчей не может не радовать. А вот довольны ли вы содержанием игры?

– Было две разные игры. Первый матч против «Миная» мы провели на хорошем уровне, сыграли очень хорошо. Было много правильных, как индивидуальных, так и командных действий. Нам удавался и верхний прессинг, и движение мяча, и прессинг в полупозициях, и контратаки мы организовывали достаточно качественные. Первая игра порадовала своим качеством и содержанием. Что касается второго спарринга… Вы уже знаете, что через игры мы работаем над развитием выносливости разных видов. Второй спарринг мы провели немного хуже, учитывая некоторые факторы. Сделаем правильные выводы. У нас всегда на первый план выходят процесс обучения, понимания игры и ее принципов, сочетания всех фаз и командная работа. Неважно, кто условно играет на позиции центрального нападающего – Бойчук или Андрейчук или кто закрывает позицию вингера. Конечно, каждому игроку присущи те или иные качества, но содержание игры от этого не должно меняться, и это самое главное.

– Богдан Бойчук снова забил, причем дважды в ворота «Миная». Максим Гирный также отдал голевую передачу на Бойчука и отличился единственным забитым мячом в игре с «Вильхивцами». Можно ли сказать, что изменение позиций этих игроков, прежде всего, идет на пользу им и соответственно команде?

– Можно сказать, что основой этого был добросовестная работа на тренировках. У нас есть структура. Мы можем менять позиции, но структура изменяться не может. Как я уже сказал, Богдан Бойчук продемонстрировал на тренировках свою эффективность именно в завершающей фазе. Максиму Горному немного не хватало технико-тактической подготовки, но физическая подготовка у него на приличном уровне. Вы могли заметить, что когда он открывается за спину, его почти никто не в состоянии остановить. У него хорошая физика и взрывная сила. Когда Максим правильно занимает стартовую позицию и это замечают партнеры по команде (в данном случае Лопыренок), то и получаются такие голевые ситуации у ворот соперника.

– Игровое время также получили почти все футболисты из команды «Буковина» U-19. Удалось ли им воспользоваться своим шансом?

– Порадовал своей игрой Дмитрий Стецюра. Конечно, то, что он забил гол – это всегда приятно. Но самое главное, что он правильно и разумно действовал на поле. Дмитрий «читал» игру, смело шел в обыгрыш и умело комбинировал. Это не может не радовать. Опять же не хотелось бы кого-то выделять, ведь не всем удалось «попасть» в игру. Но здесь есть ряд факторов и причин. Кто был травмирован, также не стоит забывать, что ребята сыграли полный матч против второй команды «Металлиста 1925», причем провели достаточно качественную игру. Поэтому немного не хватило времени для полноценного восстановления. Но в общем ребята все равно молодцы. Соперники настраиваются на нас с повышенной мотивацией. Для многих команд «Буковина» является хорошим раздражителем. Приятно, что молодые ребята не выпадали из игры и действовали уверенно. Да, было принято несколько неправильных решений, особенно в опорной зоне, но все эти моменты мы разберем.