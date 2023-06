В Нидерландах определен клуб, который выиграл плей-офф и повысился в классе

В Нидерландах завершился плей-офф, по итогам которого определен клуб, который повысился в классе.

Эммен (16-я позиция) вылетел из Эредивизи, а его место займет Алмере Сити (3-й во втором дивизионе).

В финале плей-офф Алмере Сити дважды нанес поражение Эммену (2:0 дома, 2:1 в гостях).

Ранее из Эредивизи выбыли Камбур и Гронинген, вместо них будут играть Хераклес и Зволле.

Чемпионат Нидерландов

Финал плей-офф за путевку в Эредивизи

Первый матч, 6 июня

Алмере Сити – Эммен – 2:0

Голы: Ланс Дуйвестейн, 65 (пен), 77

Ответный матч, 11 июня

Эммен – Алмере Сити – 1:2

Голы: Влак, 58 – Раджив Ван Ла Парра, 50, Йоррит Сметс, 53

Сетка плей-офф

🏆 𝑬𝒓𝒆𝒅𝒊𝒗𝒊𝒔𝒊𝒆!



Jullie hebben laten zien dat jullie met jullie support in de Eredivisie thuishoren!



Thanks for a great ride and all the future rides to come!#AlmereCity #BetterTogether pic.twitter.com/5yLvo0RFc8