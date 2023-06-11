Спаслись в гостях и обыграли дома. Определен 2-й участник ЛК из Нидерландов

11 июня состоялся ответный матч плей-офф в Нидерландах за право сыграть в Лиге конференций.

«Твенте» на своем поле выиграл у «Спарты» из Роттердама со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Джошуа Бренет.

Первый поединок завершился со счетом 1:1, причем тогда «Твенте» спасся на 90+3 минуте.

Теперь «тюккерсы» начнут выступления в Лиги конференций со 2-го квалификационного раунда.

АЗ Алкмар, который занял 4-е место в таблице чемпионата Нидерландов, стартует с Q3 ЛК.

Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за путевку в Лигу конференций

Финал. Ответный матч. 11 июня

Твенте – Спарта Роттердам – 1:0 [первый матч – 1:1]

Гол: Бренет, 53