Спаслись в гостях и обыграли дома. Определен 2-й участник ЛК из Нидерландов
Твенте выиграл борьбу за еврокубок у Спарты из Роттердама
11 июня состоялся ответный матч плей-офф в Нидерландах за право сыграть в Лиге конференций.
«Твенте» на своем поле выиграл у «Спарты» из Роттердама со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Джошуа Бренет.
Первый поединок завершился со счетом 1:1, причем тогда «Твенте» спасся на 90+3 минуте.
Теперь «тюккерсы» начнут выступления в Лиги конференций со 2-го квалификационного раунда.
АЗ Алкмар, который занял 4-е место в таблице чемпионата Нидерландов, стартует с Q3 ЛК.
Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за путевку в Лигу конференций
Финал. Ответный матч. 11 июня
Твенте – Спарта Роттердам – 1:0 [первый матч – 1:1]
Гол: Бренет, 53
🔴🥰#FCTwente pic.twitter.com/b66fl2Ih6z— FC Twente (@fctwente) June 11, 2023
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