Сыгран первый матч. В Нидерландах в плей-офф разыгрывают путевку в ЛК

В Нидерландах в плей-офф разыгрывают путевку в Лигу конференций. В мини-турнире четырех играют команды, занявшие места с 5-го по 8-е.

В полуфиналах, прошедших 1 и 4 июня, Твенте (5-й клуб чемпионата) дважды обыграл 8-ю команду Херенвен (2:1 на выезде и 4:0 дома).

Спарта Роттердам, которая заняла 6-е место, пробилась в финал благодаря победе над 7-м номером рейтинга Утрехтом (2:1 на выезде и 1:1 дома).

Таким образом, Спарта Роттердам и Твенте начали противостояние за путевку в еврокубки. Первый матч 8 июня завершился вничью (1:1), причем гости спасли игру на 90+3 минуте.

Теперь все решится в ответной игре на поле Твенте, которая состоится 11 июня.

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Чемпионат Нидерландов

Плей-офф за путевку в Лигу конференций

Полуфиналы, 1 и 4 июня

Твенте [5] – Херенвен [8] – 2:1, 4:0

[5] – Херенвен [8] – 2:1, 4:0 Спарта Роттердам [6] – Утрехт [7] – 2:1, 1:1

Финал, Первый матч, 8 июня

Спарта Роттердам – Твенте – 1:1

Голы: ван Крой, 47 – Зерруки, 90+3

Ответный матч – 11 июня

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