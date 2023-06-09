Сыгран первый матч. В Нидерландах в плей-офф разыгрывают путевку в ЛК
Твенте и Спарта Роттердам сыграли вничью со счетом 1:1
В Нидерландах в плей-офф разыгрывают путевку в Лигу конференций. В мини-турнире четырех играют команды, занявшие места с 5-го по 8-е.
В полуфиналах, прошедших 1 и 4 июня, Твенте (5-й клуб чемпионата) дважды обыграл 8-ю команду Херенвен (2:1 на выезде и 4:0 дома).
Спарта Роттердам, которая заняла 6-е место, пробилась в финал благодаря победе над 7-м номером рейтинга Утрехтом (2:1 на выезде и 1:1 дома).
Таким образом, Спарта Роттердам и Твенте начали противостояние за путевку в еврокубки. Первый матч 8 июня завершился вничью (1:1), причем гости спасли игру на 90+3 минуте.
Теперь все решится в ответной игре на поле Твенте, которая состоится 11 июня.
Чемпионат Нидерландов
Плей-офф за путевку в Лигу конференций
Полуфиналы, 1 и 4 июня
- Твенте [5] – Херенвен [8] – 2:1, 4:0
- Спарта Роттердам [6] – Утрехт [7] – 2:1, 1:1
Финал, Первый матч, 8 июня
Спарта Роттердам – Твенте – 1:1
Голы: ван Крой, 47 – Зерруки, 90+3
Ответный матч – 11 июня
Сетка плей-офф
Турнирная таблица
🤩#SpaTwe (1-1)#FCTwente https://t.co/uXK0rba6h0 pic.twitter.com/hPia7iYMjH— FC Twente (@fctwente) June 8, 2023
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