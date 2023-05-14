Фейеноорд досрочно завоевал титул чемпионов Нидерландов

Клуб «Фейенорд» досрочно завоевал титул чемпионов Нидерландов 2022/23.

В матче 32-го тура команда из Роттердама забила 3 гола в ворота «Гоу Эхед Иглс» (3:0) и оформила чемпионство досрочно.

Подопечные Арне Слота набрали 79 очков и стали недостижимыми для конкурентов. Далее идут: ПСВ (68 очков), Аякс (63), АЗ Алкмар (61).

Для Фейеноорда это 16-й титул в чемпионатах Нидерландов. «Аякс» побеждал 36 раз, у ПСВ – 24 трофея.

Чемпионат Нидерландов

32-й тур, 14 мая

Фейеноорд – Гоу Эхед Иглс – 3:0

Голы: Уссама Идрисси, 15, Сантьяго Хименес, 18, Игор Пайшан, 54.

Турнирная таблица