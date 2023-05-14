Фейеноорд досрочно завоевал титул чемпионов Нидерландов
Команда из Роттердама в матче против «Гоу Эхед Иглс» забила 3 мяча
Клуб «Фейенорд» досрочно завоевал титул чемпионов Нидерландов 2022/23.
В матче 32-го тура команда из Роттердама забила 3 гола в ворота «Гоу Эхед Иглс» (3:0) и оформила чемпионство досрочно.
Подопечные Арне Слота набрали 79 очков и стали недостижимыми для конкурентов. Далее идут: ПСВ (68 очков), Аякс (63), АЗ Алкмар (61).
Для Фейеноорда это 16-й титул в чемпионатах Нидерландов. «Аякс» побеждал 36 раз, у ПСВ – 24 трофея.
Чемпионат Нидерландов
32-й тур, 14 мая
Фейеноорд – Гоу Эхед Иглс – 3:0
Голы: Уссама Идрисси, 15, Сантьяго Хименес, 18, Игор Пайшан, 54.
Турнирная таблица
Finished F1RST. 🏁#TheBestMemories pic.twitter.com/PyG9D1lChi— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 14, 2023
𝐅𝐄𝐘𝐄𝐍𝐎𝐎𝐑𝐃 𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒𝐊𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐄𝐍 𝟐𝟐/𝟐𝟑#TheBestMemories pic.twitter.com/OIdYRgYLiw— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 14, 2023
Geen club kan daar nog wat aan doen…#TheBestMemories pic.twitter.com/2FRyHSPK2z— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 14, 2023
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