Соперник Украины в отборе на Евро-2024 добыл победу в спарринге
Сборная Мальты обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0
Сборная Мальты, соперник сборной Украины в группе С квалификации Евро-2024, одержала победу в товарищеском поединке.
Подопечные Микеле Марколини выиграли на выезде у команды Люксембурга (1:0). Единственный мяч гол на 64-й минуте забил Кириан Нвоко.
Мальту ждут матчи квалификации Евро-2024 против сборных Англии и Украины. Поединок между сборными Украины и Мальты состоится 19 июня в 19:00 в словацкой Трави на стадионе Антона Малатинского.
Товарищеский матч. 9 июня
Люксембург – Мальта – 0:1
Гол: Нвоко, 64.
Мальта: Бонелло, Камензули, С. Борг, Гийомье, Мбонг (Корболан, 76), Д. Грек (Кристенсен, 46), Монтебелло (Нвоко, 46), Джонс, Янкам, Мускат, Апап (Ж. Борг, 82).
‼MALTA win the friendly match vs Luxembourg thanks to a 64th minute ⚽️ goal scored by Kyrian Nwoko 👏— Malta FA (@MaltaFA1900) June 9, 2023
🇱🇺 Luxembourg 0️⃣-1️⃣ Malta 🇲🇹
📷 Stephen Gatt#UnitedForMalta pic.twitter.com/rbGzWhzT4A
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