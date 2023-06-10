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Товарищеские матчи
Люксембург
09.06.2023 21:15 – FT 0 : 1
Мальта
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Чемпионат Европы
10 июня 2023, 03:41 | Обновлено 10 июня 2023, 03:55
139
0

Соперник Украины в отборе на Евро-2024 добыл победу в спарринге

Сборная Мальты обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0

10 июня 2023, 03:41 | Обновлено 10 июня 2023, 03:55
139
0
Соперник Украины в отборе на Евро-2024 добыл победу в спарринге
mfa.com.mt

Сборная Мальты, соперник сборной Украины в группе С квалификации Евро-2024, одержала победу в товарищеском поединке.

Подопечные Микеле Марколини выиграли на выезде у команды Люксембурга (1:0). Единственный мяч гол на 64-й минуте забил Кириан Нвоко.

Мальту ждут матчи квалификации Евро-2024 против сборных Англии и Украины. Поединок между сборными Украины и Мальты состоится 19 июня в 19:00 в словацкой Трави на стадионе Антона Малатинского.

Товарищеский матч. 9 июня

Люксембург – Мальта – 0:1

Гол: Нвоко, 64.

Мальта: Бонелло, Камензули, С. Борг, Гийомье, Мбонг (Корболан, 76), Д. Грек (Кристенсен, 46), Монтебелло (Нвоко, 46), Джонс, Янкам, Мускат, Апап (Ж. Борг, 82).

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Источник Sport.ua
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