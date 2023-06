ОФИЦИАЛЬНО. Севилья выкупила защитника, который забил МЮ в Лиге Европы

Испанская «Севилья» выкупила у французского «Ренна» контракт защитника Лоика Баде.

23-летний французский футболист ранее выступал за «Севилью» на правах аренды.

Теперь он подписал контракт до 2027 года. В прошлом сезоне Лоик Баде провел 27 матчей и забил 2 гола.

Француз забил гол в ворота «Ман Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы. Затем «Севилья» в 7-й раз стала победителем второго по престижности еврокубка.

✍️ #SevillaFC have activated the option to buy for @BadeLoic, and he signs until 2027 ⚪️🔴🇫🇷 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 9, 2023

🗣️ @BadeLoic: "I have the feeling that everything is perfect for me at Sevilla." ⚪️🔴 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 9, 2023