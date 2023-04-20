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  4. ВИДЕО. Гол плечом. Лоик Баде удвоил перевес Севильи над МЮ
Лига Европы
20 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:36
139
0

ВИДЕО. Гол плечом. Лоик Баде удвоил перевес Севильи над МЮ

Сразу после перерыва второй мяч побывал в воротах клуба из Манчестера

20 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:36
139
0
ВИДЕО. Гол плечом. Лоик Баде удвоил перевес Севильи над МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоик Баде

В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».

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Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).

Во второй игре сразу после перерыва Лоик Баде удвоил перевес хозяев поля, забив гол плечом (2:0).

ГОЛ! 2:0. Лоик Баде, 47 мин.

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Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы видео голов и обзор Севилья - Манчестер Юнайтед Лоик Баде
Источник Sport.ua
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