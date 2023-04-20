Лига Европы20 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:36
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ВИДЕО. Гол плечом. Лоик Баде удвоил перевес Севильи над МЮ
Сразу после перерыва второй мяч побывал в воротах клуба из Манчестера
20 апреля 2023, 23:23 | Обновлено 20 апреля 2023, 23:36
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В четверг, 20 апреля, в 22:00 проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Севилья» принимает «Ман Юнайтед».
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Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2).
Во второй игре сразу после перерыва Лоик Баде удвоил перевес хозяев поля, забив гол плечом (2:0).
ГОЛ! 2:0. Лоик Баде, 47 мин.
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