Фиорентина – Вест Хэм. Додо в основе. Стартовые составы команд на финал ЛК

7 июня в Праге на «Фортуна Арена» пройдет финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина – Вест Хэм. Стали известны стартовые составы команд на финал ЛК

У фиалок в основе выйдет бразильский защитник Додо, экс-футболист донецкого «Шахтера».

Фиорентина: Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги (к), Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Нико Гонсалес, Куаме, Йович.

Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс (к), Пакета, Боуэн, Бенрахма, Антонио.

