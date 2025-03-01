Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение в зону еврокубков. Фиорентина дома обыграла Лечче
Чемпионат Италии
Фиорентина
28.02.2025 21:45 – FT 1 : 0
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 марта 2025, 00:07 | Обновлено 01 марта 2025, 00:11
33
0

Возвращение в зону еврокубков. Фиорентина дома обыграла Лечче

Единственный гол забил Робин Госенс

01 марта 2025, 00:07 | Обновлено 01 марта 2025, 00:11
33
0
Возвращение в зону еврокубков. Фиорентина дома обыграла Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Госенс

В пятницу, 28 февраля, прошел матч 27-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Лечче».

Встречу принимал Стадио Артемио Франчи в Флоренции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу немецкого фулбека Робин Госенса, который отличился взятием ворот на 9-й минуте матча. Стоит отметить, что на 71-й минуте «фиалки» могли увеличить преимущество, но Лукас Бельтран не реализовал пенальти.

После этого матча «Фиорентина» с 45 баллами расположилась на 6-м месте, а «Лечче» с 25 очками остался 16-м.

Серия А. 27-й тур

Фиорентина – Лечче – 1:0

Голы: Госенс, 9

Фото матча:

По теме:
Игроки Аталанты провоцируют воспитанника Динамо: «Ты не сын Малиновского?»
В Италии сообщили, что Довбик может потерять место в стартовом составе
Тренер Довбика и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца
Фиорентина Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу Робин Госенс Лукас Бельтран
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Бокс | 28 февраля 2025, 07:55 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»

Легендарный боксер хочет увидеть еще один бой за титул абсолюта

Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Футбол | 28 февраля 2025, 18:21 2
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов
Ворскла – Динамо Киев – 1:1. Лидер УПЛ потерял очки. Видео голов

28 февраля состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины

Справились без Бущана. Аль-Шабаб дома одолел Дамак
Футбол | 28.02.2025, 22:57
Справились без Бущана. Аль-Шабаб дома одолел Дамак
Справились без Бущана. Аль-Шабаб дома одолел Дамак
«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ
Футбол | 28.02.2025, 20:23
«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ
«Мы потеряли очки». Лидер Ворсклы разочарован ничьей с Динамо в УПЛ
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Футбол | 28.02.2025, 08:25
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
27.02.2025, 13:38 6
Теннис
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
27.02.2025, 12:57 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
27.02.2025, 05:19 1
Футбол
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
27.02.2025, 15:45 5
Бокс
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем