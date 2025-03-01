Возвращение в зону еврокубков. Фиорентина дома обыграла Лечче

В пятницу, 28 февраля, прошел матч 27-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Лечче».

Встречу принимал Стадио Артемио Франчи в Флоренции.

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Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу немецкого фулбека Робин Госенса, который отличился взятием ворот на 9-й минуте матча. Стоит отметить, что на 71-й минуте «фиалки» могли увеличить преимущество, но Лукас Бельтран не реализовал пенальти.

После этого матча «Фиорентина» с 45 баллами расположилась на 6-м месте, а «Лечче» с 25 очками остался 16-м.

Серия А. 27-й тур

Фиорентина – Лечче – 1:0

Голы: Госенс, 9

Фото матча: