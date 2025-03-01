Возвращение в зону еврокубков. Фиорентина дома обыграла Лечче
Единственный гол забил Робин Госенс
В пятницу, 28 февраля, прошел матч 27-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Лечче».
Встречу принимал Стадио Артемио Франчи в Флоренции.
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Хозяева поля добыли минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу немецкого фулбека Робин Госенса, который отличился взятием ворот на 9-й минуте матча. Стоит отметить, что на 71-й минуте «фиалки» могли увеличить преимущество, но Лукас Бельтран не реализовал пенальти.
После этого матча «Фиорентина» с 45 баллами расположилась на 6-м месте, а «Лечче» с 25 очками остался 16-м.
Серия А. 27-й тур
Фиорентина – Лечче – 1:0
Голы: Госенс, 9
Фото матча:
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