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Лига конференций
Фиорентина
07.06.2023 22:00 - : -
Вест Хэм
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Лига конференций
06 июня 2023, 22:50 | Обновлено 06 июня 2023, 22:51
219
0

Фиорентина – Вест Хэм. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

Поединок состоится 7 июня в 22:00 по Киеву

06 июня 2023, 22:50 | Обновлено 06 июня 2023, 22:51
219
0
Фиорентина – Вест Хэм. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Sport.ua

7 июня на «Фортуна Арена» пройдет матч финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда этим поединком заканчивает 2-й сезон под руководством Винченцо Итальяно. Пока что есть все основания быть очень довольным работой этого специалиста. Только появившись во Флоренции, он принес фиалкам 7-е место в Серии А - это при том, что зимой продали основного нападающего, Влаховича. В этом цикле на таком уровне не получилось остаться, несмотря на 10-очковый штраф Ювентуса. Но как раз позиция, что была завоевана год назад, позволила стартовать на евроарене (и не забываем, что на внутренней был выход в финал кубка Италии, правда, уже проигранный Интеру). Начав в Лиге конференций с летней квалификации, в итоге фиолетовые дошли до решающего раунда. И, по сути, только в полуфинале были вопросы, когда неожиданно дома проиграли Базелю 1:2 - в итоге все в их пользу решилось на 120+9 минуте ответного поединка в Швейцарии.

Вест Хэм

Клуб провел крайне непростой сезон. На внутренней арене он заметно сдал позиции по сравнению с предыдущими циклами при Мойесе. Дэвид дважды со своими подопечными брал пропуск в еврокубки и даже, на пике, молотобойцы рассматривались как реальный претендент на 4-е, лигочемпионовское место. Сейчас же даже весной была угроза вылета в Чемпионшип, которую сняли рядом побед в апреле-мае. На этом фоне отдушиной выглядит как раз Лига конференций. Там была только 1 осечка, когда в 1/4 финала не смогли обыграть на выезде Гент. Но все остальные матчи, начиная с летнего отбора и до АЗ в крайнем раунде, англичане строго выигрывали. Как же обидно будет уступить впервые в этом турнире в финале!

Статистика личных встреч

Финал станет первым матчем в истории этих клубов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Конечно же, хотят победить и итальянцы, и англичане - можно попробовать ставку на обе команды забьют (коэффициент - 1,84).

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Фиорентина Вест Хэм Фиорентина - Вест Хэм Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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