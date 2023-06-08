Лига конференций – турнир новых возможностей для команд, так сказать, топов второго эшелона завоевать трофей в Европе. Ранее таким турниром была Лига Европы, но после прошедшей пршлосезонной реформы статус ее поднялся. А вот Лига конференций – именно то, что нужно для команд, успехи которых, как у «Фиорентины» с «Вест Хэмом», датируются шестидесятыми годами прошлого века.

Итальянские «фиалки» уже проиграли один финал в сезоне – финал национального Кубка, поэтому хотели добыть такой желанный трофей. В их пользу было то, что «Вест Хэм» на бумаге был явно слабее «Интера», а «Фиорентина» есть самой результативной командой нынешнего розыгрыша Лиги конференций.

Игру команды начали, как и полагается в финале, осторожно, от защиты. Вырисовывалась тактика «молотобойцев» - сидеть у своих ворот и ждать контратаки, которые, словно пружины, разгоняли Антонио и Бенрама, которым ассистировал Пакета, или забрасывать вперед в надежде на борьбу Соучека головой.

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Такой способ ведения игры не приносил успеха ни одной команде. Игру оживили со знаком «минус» английские фанаты – они так оббрасывали Бираги, который пошел подавать угловой, пластиковыми стаканами из пива, что сильно разбили голову и заставивили арбитра начать консультации с делегатом о приостановлении игры. Его не вышло. Примечательно, что итальянцы повели себя достойно и не выпрашивали дисквалификаций для соперников.

Первый тайм, кроме этого, запомнился еще голом Йовича с добивания, который отменили из-за офсайда, и все. Были надежды на интересную вторую половину игры.

Вышел на поле лучший бомбардир турнира Кабрал, но не он стал главным действующим лицом. Со знаком минус отличился в середине тайма Бираги - VAR разглядел, как тот в своей штрафной неловко махал рукой и задел мяч. Пенальти глуп, но справедлив. Бенрама уверенно исполнил приговор ударом в правую девятку. 0:1.

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Итальянцы тоже претендовали на пенальти за несколько минут, тоже за якобы игру рукой, но сумели и без одиннадцатиметрового сравнять быстро счет – Амрабат забросил диагональ, Нико Гонсалес сбросил Бонавентуре, точно пробившему в угол. Болельщики выдохнули.

Как минимум, дополнительное время выглядело неизбежным, потому что после того, как счет сравнялся, никто особо не рисковал и смотреть было нечего. Моментами у ворот возникали пожары, но не слишком часто без последствий.

И когда уже казалось, что вот-вот будет дополнительное время, слово взяли Пакета и Боуэн. Помните эпические 2:2 «Динамо» и «Валенсии» и главный гол Артема Кравца в карьере? Именно так забил и «Вест Гэм» - после паса вразрез был реализован выход один на один.

Конечно, был навал, конечно, вратарь итальянцев переместился в чужую штрафную, конечно, четыре добавленных минуты никто не играл, а играли больше восьми. Но счет не изменился – предпосылок на шансы его изменить не было. Подопечные Мойеса грамотно довели матч до победы и начали безумно радоваться.

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«Рома» проиграла свой финал, «Фиорентина» - свой. Чего-то кажется, что и «Интер» продолжит эту тенденцию и три еврокубковых финала для Италии закончатся большим обломом. Поживем - увидим.

Лига конференций 2022/2023. Финал.

«Фиорентина» - «Вест Хэм» - 1:2.

Бонавентура, 67 - Бенрама, 62, пен, Боуэн, 90.

Міленкович, 75, Дункан, 79 (на скамейке запасных), Амрабат, 85 - Бенрама, 31, Агерд, 53.

«Фиорентина»: Терраччано - Додо, Миленкович, Раньери (Игор, 84), Бираги - Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90+3) - Куаме (Сапанара, 81), Йович (Кабрал, 46), Нико Гонсалес.

«Вест Хэм»: Ареоля - Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон - Соучек, Райс, Пакета - Боуэн, Антонио (Огбонна, 90+4), Бенрама (Форнальс, 76).

Арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания).

Стадион: «Эден Арена» (Прага, Чехия).

ФИОРЕНТИНА - ВЕСТ ХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА