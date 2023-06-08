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Лига конференций
Фиорентина
07.06.2023 22:00 – FT 1 : 2
Вест Хэм
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Лига конференций
08 июня 2023, 00:15 | Обновлено 08 июня 2023, 00:52
1069
0

Фиорентина – Вест Хэм – 1:2. Англичане взяли Лигу конференций. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций

08 июня 2023, 00:15 | Обновлено 08 июня 2023, 00:52
1069
0
Фиорентина – Вест Хэм – 1:2. Англичане взяли Лигу конференций. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 июня, состоялся финальный матч Лиги конференций между клубами «Фиорентина» и «Вест Хэм».

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Матч за третий по значимости еврокубок прошел на «Фортуна Арене» в Праге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Лига конференций. Финал. 7 июня

Фиорентина (Италия) – Вест Хэм (Англия) – 1:2

Голы: Бонавентура, 67 – Бенрама, 62, пен, Боуэн, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Бенрама, 62 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Бонавентура, 67 мин.

ГОЛ! 1:2 Боуэн, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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Фиорентина Вест Хэм Фиорентина - Вест Хэм Лига конференций видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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