В среду, 7 июня, состоялся финальный матч Лиги конференций между клубами «Фиорентина» и «Вест Хэм».

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Матч за третий по значимости еврокубок прошел на «Фортуна Арене» в Праге. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.

Лига конференций. Финал. 7 июня

Фиорентина (Италия) – Вест Хэм (Англия) – 1:2

Голы: Бонавентура, 67 – Бенрама, 62, пен, Боуэн, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Бенрама, 62 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Бонавентура, 67 мин.

ГОЛ! 1:2 Боуэн, 90 мин.