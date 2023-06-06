В среду, 7 июня, состоится финал Лиги конференций сезона 2022/2023, в котором будут играть итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Игра пройдет в Праге (Чехия) на поле стадиона «Эден Арена» (известный также под названиями «Фортуна Арена» и «Синобо»), начало – в 22:00 по Киеву.

Обе команды последний раз выигрывали евротрофеи в 60-х годах прошлого столетия, поэтому сделают все для победы. Этот поединок – шанс пробиться в еврокубки на следующий сезон, поскольку в своих чемпионатах команды заняли восьмое и четырнадцатое место соответственно. «Фиорентина» уже имела шанс в этом сезоне завоевать трофей, но в финале Кубка Италии уступила «Интеру» (1:2) и теперь попытается доказать, что звание самой результативной команды Лиги конференций (36 голов) она получила не просто так.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Фиорентина» – «Вест Хэм» в украинской версии сайта.