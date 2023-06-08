Дэвид МОЙЕС: «Мы превратили разочарование в суперсезон»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу команды в Лиге конференций.

«Прошлый сезон принес разочарование. Мы превратили это разочарование в суперсезон. Было непросто играть одновременно в Премьер-лиге и еврокубках, но мы справились. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в Европе. Это невероятно! Рады, что в следующем сезоне вновь сыграем в Лиге Европы. Не каждый день побеждаешь на последней минуте и празднуешь трофей с семьей. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. Ребята великолепно себя проявили».