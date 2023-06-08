Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэвид МОЙЕС: «Мы превратили разочарование в суперсезон»
Лига конференций
08 июня 2023, 05:26 |
57
0

Дэвид МОЙЕС: «Мы превратили разочарование в суперсезон»

Главный тренер «Вест Хэма» поделился эмоциями от победы в финале Лиги конференций

08 июня 2023, 05:26 |
57
0
Дэвид МОЙЕС: «Мы превратили разочарование в суперсезон»
УЕФА. Дєвид Мойес

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу команды в Лиге конференций.

«Прошлый сезон принес разочарование. Мы превратили это разочарование в суперсезон. Было непросто играть одновременно в Премьер-лиге и еврокубках, но мы справились. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. В этом сезоне мы не проиграли ни одного матча в Европе. Это невероятно! Рады, что в следующем сезоне вновь сыграем в Лиге Европы. Не каждый день побеждаешь на последней минуте и празднуешь трофей с семьей. Этот турнир сложился для нас как нельзя лучше. Ребята великолепно себя проявили».

По теме:
Джаррод БОУЭН: «Это был самый важный матч в моей карьере»
Тренер Фиорентины: «Не думал, что все так закончится»
Никола МИЛЕНКОВИЧ: «В финалах любая мелочь может стать решающей»
Фиорентина Вест Хэм Лига конференций Фиорентина - Вест Хэм Дэвид Мойес
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен
Футбол | 07 июня 2023, 22:40 9
ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен
ФОТО. Бираги разбили голову предметом с трибун. Финал ЛК был приостановлен

Фанаты «Вест Хэма» не позволили защитнику «Фиорентины» подать угловой

Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Леванте дважды убедительно обыграл Альбасете
Футбол | 08 июня 2023, 01:15 0
Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Леванте дважды убедительно обыграл Альбасете
Плей-офф за путевку в Ла Лигу. Леванте дважды убедительно обыграл Альбасете

Соперником Леванте в решающем матче станет Алавес или Эйбар

Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Футбол | 07.06.2023, 06:12
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
Прощайте, шпоры? Гарри Кейн согласился на переход в испанский гранд
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
Футбол | 07.06.2023, 12:19
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Футзал | 07.06.2023, 05:41
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Сборная Украины попала в первую корзину посева перед жеребьевкой отбора ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
06.06.2023, 17:46 15
Теннис
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
Десятка! Украина разгромила Ливию и завершила группу ЧМ без потерь очков
07.06.2023, 12:50 1
Другие виды
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
Глава WBC: «Очень сочувствую Фьюри»
06.06.2023, 17:00 8
Бокс
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
ВИДЕО. Зрители на Ролан Гаррос освистали Свитолину после матча с Соболенко
06.06.2023, 16:40 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
06.06.2023, 21:46 11
Футбол
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
06.06.2023, 11:44
Футбол
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
Экс-игрок Динамо – о Жуниоре Мораесе: «Трус и лжец»
06.06.2023, 23:41 7
Футбол
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
06.06.2023, 22:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности