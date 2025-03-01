Составят конкуренцию Интеру. Вест Хэм нацелился на форварда Болоньи
Сантьяго Кастро попал в сферу интересов клуба АПЛ
Аргентинский центральный нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро стал трансферной целью «Вест Хэма». Английский клуб планирует приобрести футболиста и готовится потратить около 30 миллионов евро.
Но заполучить 20-летнего футболиста будет непроста. В трансфере игрока также заинтересован «Интер». Команде нужен молодой форвард и Сантьяго Кастро отлично вписывается в эту роль. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио наблюдал за Кастро практически в каждом матче «Болоньи».
Сантьяго Кастро перешел в «Болонью» в январе 2024 года. В текущем сезоне провел за команду 35 матчей во всех турнирах. Забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость аргентинца в 25 миллионов евро.
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