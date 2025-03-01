Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Составят конкуренцию Интеру. Вест Хэм нацелился на форварда Болоньи
Италия
01 марта 2025, 17:06 |
74
0

Составят конкуренцию Интеру. Вест Хэм нацелился на форварда Болоньи

Сантьяго Кастро попал в сферу интересов клуба АПЛ

01 марта 2025, 17:06 |
74
0
Составят конкуренцию Интеру. Вест Хэм нацелился на форварда Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Кастро

Аргентинский центральный нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро стал трансферной целью «Вест Хэма». Английский клуб планирует приобрести футболиста и готовится потратить около 30 миллионов евро.

Но заполучить 20-летнего футболиста будет непроста. В трансфере игрока также заинтересован «Интер». Команде нужен молодой форвард и Сантьяго Кастро отлично вписывается в эту роль. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио наблюдал за Кастро практически в каждом матче «Болоньи».

Сантьяго Кастро перешел в «Болонью» в январе 2024 года. В текущем сезоне провел за команду 35 матчей во всех турнирах. Забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость аргентинца в 25 миллионов евро.

По теме:
Пропустил три матча. В Роме приняли решение по поводу Довбика
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Наполи – Интер. Текстовая трансляция матча
Сантьяго Кастро Болонья Вест Хэм Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Пьеро Аузилио
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Футбол | 28 февраля 2025, 17:48 10
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ

Команда неудачно сыграла с Ворсклой

ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
Футбол | 01 марта 2025, 15:31 16
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч
ВИДЕО. Впервые с августа. Цыганков забил гол в матче Ла Лиги и достал меч

Виктор отличился в игре с Сельтой

Матч УПЛ Ингулец – Кривбасс перенесен. Известно новое время начала игры
Футбол | 01.03.2025, 16:40
Матч УПЛ Ингулец – Кривбасс перенесен. Известно новое время начала игры
Матч УПЛ Ингулец – Кривбасс перенесен. Известно новое время начала игры
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Футбол | 01.03.2025, 07:47
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Футбол | 01.03.2025, 09:37
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
«Какой же ты все-таки...» Суперзвезда сборной Украины обратился к Трампу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
28.02.2025, 08:54 4
Футбол
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
27.02.2025, 22:39
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Мы его не ценили, но сейчас он просто лучший»
01.03.2025, 02:34
Бокс
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
Харлан обратилась к Зеленскому после скандальной встречи с Трампом
01.03.2025, 10:44 75
Война
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 13
Бокс
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
Алексей СЫЧ: «Рух и Карпаты – это две разные команды»
28.02.2025, 08:00 2
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем