Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1
Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 20:32 | Обновлено 06 июня 2023, 20:40
2232
9

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1

Новый договор нападающего с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года

06 июня 2023, 20:32 | Обновлено 06 июня 2023, 20:40
2232
9
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард Артем Довбик подписал новый контракт с клубом «Днепр-1», который занял второе место в УПЛ и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Договор нападающего с клубом – вице-чемпионом Украины – будет действовать до 30 июня 2025 года.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.

Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 голов соответственно.

По теме:
В помощь ВСУ. В Ужгороде состоялся прощальный матч Селезнева
Прощальный матч Евгения Селезнева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Аталанта продлит контракт с Гасперини
продление контракта Артем Довбик Днепр-1
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Теннис | 06 июня 2023, 15:46 38
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос
Свитолина проиграла второй ракетке мира на пути в полуфинал Ролан Гаррос

Элина не смогла сотворить сенсацию в поединке с Ариной Соболенко

СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
Теннис | 06 июня 2023, 17:46 9
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»
СВИТОЛИНА: «Не собираюсь продавать свою страну ради симпатий зрителей»

Украинская теннисистка – о недовольство болельщиков в Париже

ВИДЕО. Селезнев отметился голом в своем прощальном матче
Футбол | 06.06.2023, 18:02
ВИДЕО. Селезнев отметился голом в своем прощальном матче
ВИДЕО. Селезнев отметился голом в своем прощальном матче
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Футбол | 05.06.2023, 22:05
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
Футбол | 06.06.2023, 11:44
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
ФОТО. Футбольный стадион в Новой Каховке полностью затопило
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostrov Khortitsa
хоспади, а разговоров-то было))) команда из топ5)))))))
Ответить
+3
Лина Битюкова
Правильно сделал.Кто хочет тот даст необходимую сумму
.
Ответить
+2
zhyr
Напевно ЛЧ була умовою для продовження
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Ретро Футбол
Коментарі пишуть дуже великі "знавці" футболу, які навіть не знали, що у Артема закінчується контракт і він міг піти вільним агентом через пів роки, або зараз за заниженою ціною.. І новий договір не просто так підписаний лише на два роки.
Ответить
0
Віталій Ткачук
Ну-ну, ось вам і зацікавленість клубів з топ ліг. Краще б кудись перейшов, для кар'єри і для збірної добре. Збірна, яка хоче на щось претендувати, повинна мати в складі забивного центрфорвард. Яремчук зараз не тягне, немає кому грати. В Артема є потенціал, біда в тому, що в нас зараз чемпіонат слабкий, він може рости в футбольному плані.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 9
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
06.06.2023, 11:55
Футбол
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
05.06.2023, 11:20 23
Теннис
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 45
Футбол
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
Соболенко снова отказалась давать пресс-конференцию, но похвалила Свитолину
05.06.2023, 11:05 5
Теннис
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
05.06.2023, 19:45 7
Бокс
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
Уйдет из Полесья? Юрий Максимов согласился возглавить клуб Второй лиги
05.06.2023, 22:43 4
Футбол
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности