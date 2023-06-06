ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1
Новый договор нападающего с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года
Форвард Артем Довбик подписал новый контракт с клубом «Днепр-1», который занял второе место в УПЛ и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Договор нападающего с клубом – вице-чемпионом Украины – будет действовать до 30 июня 2025 года.
За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.
Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 голов соответственно.
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