ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1

Форвард Артем Довбик подписал новый контракт с клубом «Днепр-1», который занял второе место в УПЛ и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Договор нападающего с клубом – вице-чемпионом Украины – будет действовать до 30 июня 2025 года.

За три сезона Довбик стал лучшим бомбардиром в истории «Днепра-1». На его счету 53 гола и 13 ассистов в 84 матчах в чемпионате, Кубке Украины и еврокубках.

Артем стал лучшим снайпером двух последних чемпионатов УПЛ, забив 14 и 24 голов соответственно.