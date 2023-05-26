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  4. Днепр-1 близок к продлению контракта с Довбиком
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 10:28 |
887
0

Днепр-1 близок к продлению контракта с Довбиком

Переговоры находятся на продвинутой стадии

26 мая 2023, 10:28 |
887
0
Днепр-1 близок к продлению контракта с Довбиком
СК Днепр-1. Артем Довбик

«Днепр-1» находится на продвинутой стадии переговоров по новому контракту с Артемом Довбиком. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Нынешнее соглашение истекает в конце года, и уже летом 25-летний форвард получит возможность подписать предварительный контракт с другим клубом, или перейти по сниженной цене. «Днепр-1» не хочет повторять ошибки «Динамо» Киев с Виктором Цыганковым, а Довбик готов дать клубу заработать.

В случае продления контракта стороны все равно готовы работать над летним трансфером форварда в европейский клуб, но за сумму в районе 15 миллионов евро. Половину из этой суммы получит предыдущий клуб Довбика, «Мидтьюланд».

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Днепр-1 Артем Довбик продление контракта ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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