Днепр-1 близок к продлению контракта с Довбиком

«Днепр-1» находится на продвинутой стадии переговоров по новому контракту с Артемом Довбиком. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Нынешнее соглашение истекает в конце года, и уже летом 25-летний форвард получит возможность подписать предварительный контракт с другим клубом, или перейти по сниженной цене. «Днепр-1» не хочет повторять ошибки «Динамо» Киев с Виктором Цыганковым, а Довбик готов дать клубу заработать.

В случае продления контракта стороны все равно готовы работать над летним трансфером форварда в европейский клуб, но за сумму в районе 15 миллионов евро. Половину из этой суммы получит предыдущий клуб Довбика, «Мидтьюланд».