Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
В тренерский штаб также войдут Висенте Гомес, Альберто Босх и Глеб Платов
Украинская ассоциация футбола планирует 6 июня провести официальную презентацию Сергея Реброва в качестве нового главного тренера сборной Украины.
Экс-голкипер «Мариуполя» и «Шахтера» Рустам Худжамов вошел в тренерский штаб Сергея Реброва. Худжамов в сборной Украины будет тренировать вратарей.
«Рустам изначально был в шорт-листе Реброва. Он опытный вратарь и как тренер изучал опыт за рубежом. Это однозначно усиление для сборной, – сообщил источник.
В штаб Реброва также войдут Висенте Гомес, отвечающий за тактику, Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).
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