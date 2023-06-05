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  4. Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
Чемпионат Европы
05 июня 2023, 23:59 | Обновлено 06 июня 2023, 00:12
273
0

Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей

В тренерский штаб также войдут Висенте Гомес, Альберто Босх и Глеб Платов

05 июня 2023, 23:59 | Обновлено 06 июня 2023, 00:12
273
0
Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей
ИА Центр новостей. Рустам Худжамов

Украинская ассоциация футбола планирует 6 июня провести официальную презентацию Сергея Реброва в качестве нового главного тренера сборной Украины.

Экс-голкипер «Мариуполя» и «Шахтера» Рустам Худжамов вошел в тренерский штаб Сергея Реброва. Худжамов в сборной Украины будет тренировать вратарей.

«Рустам изначально был в шорт-листе Реброва. Он опытный вратарь и как тренер изучал опыт за рубежом. Это однозначно усиление для сборной, – сообщил источник.

В штаб Реброва также войдут Висенте Гомес, отвечающий за тактику, Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).

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Источник Центр новостей
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