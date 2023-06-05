Презентация Реброва состоится 6 июня. Худжамов станет тренером вратарей

Украинская ассоциация футбола планирует 6 июня провести официальную презентацию Сергея Реброва в качестве нового главного тренера сборной Украины.

Экс-голкипер «Мариуполя» и «Шахтера» Рустам Худжамов вошел в тренерский штаб Сергея Реброва. Худжамов в сборной Украины будет тренировать вратарей.

«Рустам изначально был в шорт-листе Реброва. Он опытный вратарь и как тренер изучал опыт за рубежом. Это однозначно усиление для сборной, – сообщил источник.

В штаб Реброва также войдут Висенте Гомес, отвечающий за тактику, Альберто Босх (анализ соперников) и Глеб Платов (скаутинг, аналитика).