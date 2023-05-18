В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21

В тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины войдет бывший аналитик «Динамо» U-21 Глеб Платов, информирует Динамомания.

Главный тренер эмиратского клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров уже подписал контракт с УАФ, по данным инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее журналист Владимир Зверов сообщил, что испанские специалисты Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх войдут в тренерский штаб Реброва в сборной Украины.

Сборная Украины в первом летнем месяце проведет 3 поединка. 12 июня в Бремене на арене «Везерштадион» украинцы сыграют товарищеский матч, против сборной Германии, который станет 1000-м для немецкой команды.

Затем 16 и 19 июня сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.