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Чемпионат Европы
18 мая 2023, 22:20 | Обновлено 18 мая 2023, 22:45
2448
0

В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21

По данным инсайдеров, Глеб Платов будет работать аналитиком сборной Украины

18 мая 2023, 22:20 | Обновлено 18 мая 2023, 22:45
2448
0
В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21
ФК Динамо Киев. Глеб Платов

В тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины войдет бывший аналитик «Динамо» U-21 Глеб Платов, информирует Динамомания.

Главный тренер эмиратского клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров уже подписал контракт с УАФ, по данным инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее журналист Владимир Зверов сообщил, что испанские специалисты Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх войдут в тренерский штаб Реброва в сборной Украины.

Сборная Украины в первом летнем месяце проведет 3 поединка. 12 июня в Бремене на арене «Везерштадион» украинцы сыграют товарищеский матч, против сборной Германии, который станет 1000-м для немецкой команды.

Затем 16 и 19 июня сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера новый тренер сборной Украины Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Глеб Платов Динамо Киев U-21
Источник Динамомания
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