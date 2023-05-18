Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной

Стали известны имена ассистентов Сергея Реброва в тренерском штабе сборной Украины.

Штаб помощников главного тренера будет формироваться из иностранцев, информирует журналист Владимир Зверов.

Помощниками Реброва в сборной Украины должны стать специалисты, с которыми он много и успешно работал в структуре «Динамо» и венгерском «Ференцвароше».

Ожидается, что ассистентами Реброва станут испанцы Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх. Утверждение их кандидатур, по имеющейся информации, находится на финальном этапе.

Сборная Украины в первом летнем месяце проведет 3 поединка. 12 июня в Бремене на арене «Везерштадион» украинцы сыграют товарищеский матч, против сборной Германии, который станет 1000-м для немецкой команды.

Затем 16 и 19 июня сине-желтые проведут матчи 3-го и 4-го тура квалификации Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.