СТАХОВСКИЙ – Свитолиной: «Элина, спасибо, что дала повод для празднований»
Бывший лидер украинского мужского тенниса обратился к Элине
Бывший лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский опубликовал пост в своем Twitter, где обратился к украинке Элине Свитолиной:
«Это история о вере в себя… Это история о храбрости… Это история о мужестве… Заслуженно. Элина, спасибо, что дала повод для празднований», – написал Стаховский.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 Элина обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Ролан Гаррос Свитолина сыграет с Ариной Соболенко.
It’s the story about self believe…it’s a story about bravery..story about courage..— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) June 4, 2023
Well deserved @ElinaSvitolina , thank you for giving 🇺🇦 a reason to celebrate 🙏🏻 https://t.co/jI9OXmk6Sq
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