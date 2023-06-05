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  4. СТАХОВСКИЙ – Свитолиной: «Элина, спасибо, что дала повод для празднований»
Ролан Гаррос
05 июня 2023, 11:33 |
413
0

СТАХОВСКИЙ – Свитолиной: «Элина, спасибо, что дала повод для празднований»

Бывший лидер украинского мужского тенниса обратился к Элине

05 июня 2023, 11:33 |
413
0
СТАХОВСКИЙ – Свитолиной: «Элина, спасибо, что дала повод для празднований»
Instagram. Сергей Стаховский и Элина Свитолина

Бывший лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский опубликовал пост в своем Twitter, где обратился к украинке Элине Свитолиной:

«Это история о вере в себя… Это история о храбрости… Это история о мужестве… Заслуженно. Элина, спасибо, что дала повод для празднований», – написал Стаховский.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 Элина обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Свитолина сыграет с Ариной Соболенко.

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Сергей Стаховский Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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