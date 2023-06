СТАХОВСКИЙ – Свитолиной: «Элина, спасибо, что дала повод для празднований»

Бывший лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский опубликовал пост в своем Twitter, где обратился к украинке Элине Свитолиной:

«Это история о вере в себя… Это история о храбрости… Это история о мужестве… Заслуженно. Элина, спасибо, что дала повод для празднований», – написал Стаховский.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 Элина обыграла Дарью Касаткину со счетом 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Свитолина сыграет с Ариной Соболенко.

It’s the story about self believe…it’s a story about bravery..story about courage..

Well deserved @ElinaSvitolina , thank you for giving 🇺🇦 a reason to celebrate 🙏🏻 https://t.co/jI9OXmk6Sq