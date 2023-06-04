WTA04 июня 2023, 20:43 | Обновлено 04 июня 2023, 20:51
2257
0
ВИДЕО. Как Свитолина в 1/4 финала Ролан Гаррос вышла
Украинка в двух сетах обыграла Дарью Касаткину
04 июня 2023, 20:43 | Обновлено 04 июня 2023, 20:51
2257
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) стала участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года.
Она в матче 1/8 финала за 1 час и 58 минут обыграла в двух сетах 9-ю ракетку мира Дарью Касаткину – 6:4, 7:6 (7:5).
Любопытно, что Элина победила теннисистку из топ-10впервые с апреля 2021.
В 1/4 финала мейджора в Париже Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, №30 WTA) – Арина Соболенко (№2 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 июня 2023, 06:40 16
Сразу 12 команд в подвешенном состоянии
Теннис | 04 июня 2023, 04:30 0
3 июня состоялись матчи третьего раунда в нижней части турнирной сетки
Футбол | 04.06.2023, 17:15
Теннис | 04.06.2023, 17:44
Футбол | 04.06.2023, 18:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.06.2023, 08:45 2
Футбол
Теннис
Футбол
02.06.2023, 16:06 1
02.06.2023, 20:32 1
02.06.2023, 20:05 8
03.06.2023, 21:08 2