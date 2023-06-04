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WTA
04 июня 2023, 20:43 | Обновлено 04 июня 2023, 20:51
2257
0

ВИДЕО. Как Свитолина в 1/4 финала Ролан Гаррос вышла

Украинка в двух сетах обыграла Дарью Касаткину

04 июня 2023, 20:43 | Обновлено 04 июня 2023, 20:51
2257
0
ВИДЕО. Как Свитолина в 1/4 финала Ролан Гаррос вышла
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) стала участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года.

Она в матче 1/8 финала за 1 час и 58 минут обыграла в двух сетах 9-ю ракетку мира Дарью Касаткину – 6:4, 7:6 (7:5).

Любопытно, что Элина победила теннисистку из топ-10впервые с апреля 2021.

В 1/4 финала мейджора в Париже Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, №30 WTA) – Арина Соболенко (№2 WTA).

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Источник Sport.ua
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