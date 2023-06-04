ВИДЕО. Как Свитолина в 1/4 финала Ролан Гаррос вышла

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) стала участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года.

Она в матче 1/8 финала за 1 час и 58 минут обыграла в двух сетах 9-ю ракетку мира Дарью Касаткину – 6:4, 7:6 (7:5).

Любопытно, что Элина победила теннисистку из топ-10впервые с апреля 2021.

В 1/4 финала мейджора в Париже Свитолина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США, №30 WTA) – Арина Соболенко (№2 WTA).