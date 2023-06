Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной

Теннисистка из рф Дарья Касаткина опубликовала пост в своем Twitter после поражения от Элины Свитолиной (4:6, 6:7) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023:

«Оставляю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча, который я играла в Париже, я всегда ценила и благодарила зрителей за поддержку и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважительно отнеслась к позиции соперницы и не пожала ей руку.

Мы с Элиной проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить из корта в подобном состоянии было самой плохой частью вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Постарайтесь сделать этот мир лучше. Я буду любить Ролан Гаррос, несмотря ни на что, всегда и навсегда. Увидимся в следующем году», – написала Касаткина.

После завершения матча Дарья пожала руку судье, показала большой палец Элине и отправилась к своему месту. Элина в этот момент только начала подходить к сетке.

Отметим, что Дарья публично осудила войну и покинула россию в 2022 году.

