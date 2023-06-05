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Ролан Гаррос
05 июня 2023, 11:20 | Обновлено 05 июня 2023, 12:00
2362
13

Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной

Теннисистка опубликовала пост после матча с Элиной на Ролан Гаррос

05 июня 2023, 11:20 | Обновлено 05 июня 2023, 12:00
2362
13
Дарья КАСАТКИНА: Меня освистали за то, что я проявила уважение к Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Теннисистка из рф Дарья Касаткина опубликовала пост в своем Twitter после поражения от Элины Свитолиной (4:6, 6:7) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023:

«Оставляю Париж с очень горьким чувством. Все эти дни после каждого матча, который я играла в Париже, я всегда ценила и благодарила зрителей за поддержку и за то, что они были рядом с игроками. Но вчера меня освистали за то, что я просто уважительно отнеслась к позиции соперницы и не пожала ей руку.

Мы с Элиной проявили уважение друг к другу после тяжелого матча, но уходить из корта в подобном состоянии было самой плохой частью вчерашнего дня. Будьте лучше, любите друг друга. Не распространяйте ненависть. Постарайтесь сделать этот мир лучше. Я буду любить Ролан Гаррос, несмотря ни на что, всегда и навсегда. Увидимся в следующем году», – написала Касаткина.

После завершения матча Дарья пожала руку судье, показала большой палец Элине и отправилась к своему месту. Элина в этот момент только начала подходить к сетке.

Отметим, что Дарья публично осудила войну и покинула россию в 2022 году.

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Дарья Касаткина Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023 болельщики фанаты
Источник Twitter
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Комментарии 13
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Максим Колісник
Касаткіна здавалась бидлуватою дамою, але вона чи не єдина хоч якось виступила проти дій рашки
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0
Mr. M
кацапопітекам фашиствуючим все недогода, свєрхчєлафєкі все ж таки, путінборєйская раса...
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0
GloryUkraine
Немає чого ображатися. На сьогодні рашисти у цивілізованому світі не мають місця і реакція на них всіх відповідна. Те, що параша агресор знає весь світ, хоч дехто і заплющує на це очі та виправдовує рашизм, а те, що дехто з громадян параші проти війни та путлера знають в світі одиниці.
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0
Показать Скрыть 4 ответа
sportik.ua
От просто цікаво було б знати, хто ті свистуни на трибунах?
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Віталій Яценко
Скільки всього в 6 сек закладено... біль, сльози, підтримка... давно такого не бачив...
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0
BallsToTheWall
Дома жена пожалеет. Нальёт 100 грамм.
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-1
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