Календарь WTA на конец сезона: малый Итоговый и другие турниры в Китае

2 июня Женская теннисная ассоциация опубликовала календарь турниров, которые пройдут в конце этого года после Открытого чемпионата США по теннису 2023:

Дата проведения Итогового турнира (WTA Finals) пока неизвестна, однако до начала пандемии он проводился на следующей неделе после соревнований в Чжухае. Предварительная дата начала соревнований – 30 октября.

Китайская серия турниров возвращается после трехлетней паузы. Ранее соревнования в этой стране не проводились из-за пандемии и «дела Пэн Шуай».

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ

