Бавария выиграла чемпионство 11-й раз подряд. Это рекорд среди топ-5 лиг

«Бавария» в невероятной развязке чемпионата Германии сумела выиграть титул, опередив «Боруссию» Дортмунд лишь по дополнительным показателям.

Для мюнхенцев это 11-й кряду чемпионский титул, что является рекордом среди топ-5 европейских чемпионатов. «Бавария» увеличивает отрыв от «Ювентуса», у которого было 9 кряду чемпионств.

Топ-3 в этом рейтинге замыкает «Лион», у которого было 7 подряд титулов.