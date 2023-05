Бавария выиграла чемпионство 11-й раз подряд. Это рекорд среди топ-5 лиг

«Бавария» в невероятной развязке чемпионата Германии сумела выиграть титул, опередив «Боруссию» Дортмунд лишь по дополнительным показателям.

Для мюнхенцев это 11-й кряду чемпионский титул, что является рекордом среди топ-5 европейских чемпионатов. «Бавария» увеличивает отрыв от «Ювентуса», у которого было 9 кряду чемпионств.

Топ-3 в этом рейтинге замыкает «Лион», у которого было 7 подряд титулов.

Most consecutive title wins in Europe's top five leagues:



◉ 11 - Bayern Munich (2012/13 - present)

◎ 9 - Juventus (2011/12 - 2019/20)

◎ 7 - Lyon (2001/02 - 2007/08)



