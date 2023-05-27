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  4. Бавария выиграла чемпионство 11-й раз подряд. Это рекорд среди топ-5 лиг
Германия
27 мая 2023, 19:28 |
530
0

Бавария выиграла чемпионство 11-й раз подряд. Это рекорд среди топ-5 лиг

Уходят в отрыв от Ювентуса

27 мая 2023, 19:28 |
530
0
Бавария выиграла чемпионство 11-й раз подряд. Это рекорд среди топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» в невероятной развязке чемпионата Германии сумела выиграть титул, опередив «Боруссию» Дортмунд лишь по дополнительным показателям.

Для мюнхенцев это 11-й кряду чемпионский титул, что является рекордом среди топ-5 европейских чемпионатов. «Бавария» увеличивает отрыв от «Ювентуса», у которого было 9 кряду чемпионств.

Топ-3 в этом рейтинге замыкает «Лион», у которого было 7 подряд титулов.

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Источник Sport.ua
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