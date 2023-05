Стали известны финалистки грунтового турнира серии WTA 250 в Рабате

В пятницу, 26 мая, состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко).

Австрийская теннисистка Юлия Грабер в трех сетах обыграла Юлию Риеру. В третьей партии Юлия проигрывала 1:3, однако смогла перевести игру на тай-брейк, который выиграла со счетом 8:6. Для Грабер это будет первый финал на уровне WTA.

На своем пути австрийка обыграла Исалин Бонавентюр, Чалу Бойюкакчай, Мартину Тревизан и, как уже было сказано выше, Юлию Риеру.

Финалисткой из нижней части турнирной сетки стала Лючия Бронцетти, которая в прошлом году остановилась на стадии полуфинала на этих кортах. Итальянка выиграла у второй сеяной соревнований Слоан Стивенс, разгромив ее с идентичным счетом 6:1 в двух партиях. В 2022 году она провела свой первый финал на уровне WTA в Палермо, где проиграла Ирине-Камелии Бегу.

Помимо победы над Слоан, Лючия также выиграла у Ребекки Петерсон, Татьяны Марии и Алиши Паркс.

WTA 250 Рабат. Грунт. 1/2 финала

Юлия Грабер – Юлия Риера – 6:1, 3:6, 7:6 (8:6)

Лючия Бронцетти – Слоан Стивенс [2] – 6:1, 6:1

Бронцетти и Грабер уже играли между собой в 2021 году. Тогда в финале 60-тысячника в Беллинцоне победу одержала австрийка в двух сетах.

