Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Челси
Поединок состоится 25 мая в 22:00 по Киеву
25 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Линделеф, Варан, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Санчо, Фернандеш, Марсьяль, Антони.
Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Чуквуэемека, Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе команды.
🚨 TEAM NEWS 🚨— Manchester United (@ManUtd) May 25, 2023
The Reds name an unchanged XI for #MUNCHE 👊#MUFC || #PL
The Blues. 🔵@ParimatchGlobal | #MunChe pic.twitter.com/VdBnBKyBe3— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 25, 2023
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