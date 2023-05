Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Челси

25 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Линделеф, Варан, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Санчо, Фернандеш, Марсьяль, Антони.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Чуквуэемека, Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе команды.

🚨 TEAM NEWS 🚨



The Reds name an unchanged XI for #MUNCHE 👊#MUFC || #PL