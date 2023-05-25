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Англия
25 мая 2023, 21:03 | Обновлено 25 мая 2023, 21:16
951
6

Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Челси

Поединок состоится 25 мая в 22:00 по Киеву

25 мая 2023, 21:03 | Обновлено 25 мая 2023, 21:16
951
6
Мудрик – в основе. Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Шоу, Линделеф, Варан, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Санчо, Фернандеш, Марсьяль, Антони.

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Чуквуэемека, Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Хаверц, Мудрик.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе команды.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
Если Мудрик в основе, то можно и глянуть этот матч!
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+3
Gargantua
Запасной вылезай, не будем мы тебя чмырить ))
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+1
KIEWADIM
Гол+ пас
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+1
WildeKater
Блин. Потом скажут, что он виноват, а не что в целом команда и тренер говно 
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+1
Умник
Только Мю Только Победа
Ответить
+1
Kaftan
Сьогодні мудрик накінець забє⚽️. Перед канікулами, хлопне дверми💪😉
Ответить
-1
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