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Германия
24 мая 2023, 02:57 | Обновлено 24 мая 2023, 03:20
89
0

Бавария намерена осуществить трансфер полузащитника из Вест Хэма

Томас Тухель хочет видеть хавбека Деклана Райса рядах своей команды

24 мая 2023, 02:57 | Обновлено 24 мая 2023, 03:20
89
0
Бавария намерена осуществить трансфер полузащитника из Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Немецкая «Бавария» намерена осуществить трансфер полузащитника Деклана Райса из английского «Вест Хэма».

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что наставник мюнхенцев Томас Тухель хочет видеть хавбека в рядах своей команды. Боссы «Баварии» также убеждены, что это идеальный опорный полузащитник для «Баварии».

Уже прошли переговоры с агентами игрока, и Тухель вовлечен в них на на 100%.

Однако в «Баварии» осознают тот факт, что «Арсенал» тоже претендует на Райса, а трансферная стоимость составляет около 70 млн фунтов стерлингов. Поэтому для мюнхенцев это очень сложная трансферная цель.

В текущем сезоне Деклан Райс провел за «Вест Хэм» в АПЛ 36 матчей и забил 4 гола.

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Деклан Райс Вест Хэм Бавария трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги Арсенал Лондон
Источник Twitter
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