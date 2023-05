Бавария намерена осуществить трансфер полузащитника из Вест Хэма

Немецкая «Бавария» намерена осуществить трансфер полузащитника Деклана Райса из английского «Вест Хэма».

Инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что наставник мюнхенцев Томас Тухель хочет видеть хавбека в рядах своей команды. Боссы «Баварии» также убеждены, что это идеальный опорный полузащитник для «Баварии».

Уже прошли переговоры с агентами игрока, и Тухель вовлечен в них на на 100%.

Однако в «Баварии» осознают тот факт, что «Арсенал» тоже претендует на Райса, а трансферная стоимость составляет около 70 млн фунтов стерлингов. Поэтому для мюнхенцев это очень сложная трансферная цель.

В текущем сезоне Деклан Райс провел за «Вест Хэм» в АПЛ 36 матчей и забил 4 гола.

News #Rice: He‘s one of the desired players of #Tuchel confirmed. Bayern bosses are als convinced that he’s the perfect defensive midfielder for Bayern.



➡️ There were talks with the players management

➡️ Tuchel is 100 % involved.



But: Bayern is aware of the fact that… pic.twitter.com/Ld6kDXN3L2