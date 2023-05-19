Лига конференций19 мая 2023, 09:39 | Обновлено 19 мая 2023, 09:50
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Деклан РАЙС: «До исполнения мечты есть еще один матч»
Хавбек «Вест Хэма» – о выходе в финал Лиги конференций
19 мая 2023, 09:39 | Обновлено 19 мая 2023, 09:50
154
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Капитан английского «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал победу над нидерландским АЗ (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Этот день клуб так долго ждал... Мы очень, очень счастливы, но до исполнения мечты есть еще один матч. Будем работать. Впервые я испытываю такие чувства в футболке «Вест Хэма». Надеюсь, мы ударно закончим сезон», - сказал Райс.
Финал Лиги конференций состоится 7 июня в чешской Праге.
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