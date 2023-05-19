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Лига конференций
19 мая 2023, 09:39 | Обновлено 19 мая 2023, 09:50
154
0

Деклан РАЙС: «До исполнения мечты есть еще один матч»

Хавбек «Вест Хэма» – о выходе в финал Лиги конференций

19 мая 2023, 09:39 | Обновлено 19 мая 2023, 09:50
154
0
Деклан РАЙС: «До исполнения мечты есть еще один матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Капитан английского «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал победу над нидерландским АЗ (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Этот день клуб так долго ждал... Мы очень, очень счастливы, но до исполнения мечты есть еще один матч. Будем работать. Впервые я испытываю такие чувства в футболке «Вест Хэма». Надеюсь, мы ударно закончим сезон», - сказал Райс.

Финал Лиги конференций состоится 7 июня в чешской Праге.

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Деклан Райс Вест Хэм АЗ Алкмаар Лига конференций
Источник BT Sport
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