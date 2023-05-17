Руне в скандальном матче остановил Джоковича на пути в полуфинал в Риме
20-летний теннисист из Дании добыл вторую победу над действующим лидером рейтинга ATP
В матче 1/4 финала на Мастерсе в Риме между лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем и седьмым сеяным Хольгером Руне состоялась сенсация.
20-летний теннисист из Дании в трех сетах обыграл действующего чемпиона турнира, который на этих кортах выиграл шесть титулов.
Рим. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 2:6, 6:4, 2:6
Для Руне это была вторая победа над первой ракеткой мира. В прошлом году в Париже он обыгрывал Карлоса Алькараса.
Отметим, что во втором сете Хольгер поскандалил с судьей, который принял ошибочное решение во время попадания мяча в аут после удара Джоковича. В третьем сете претензии судье высказывал уже Джокович из-за затяжки времени.
Любопытно, что Руне стал всего третьим действующим теннисистом, который имеет положительный балланс против Джоковича (2:1). Тажке это Иржи Веселы (2:0) и Ник Кирьос (2:1).
В полуфинале Хольгер Руне сразится против Каспера Рууда из Норвегии или Франсиско Черундоло из Аргентины.
𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐈𝐒 𝐍𝐎𝐖— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 17, 2023
🔥 Rune stuns Djokovic in three sets to make it to his first Rome semifinal!#IBI23 | @Reale_Mutua | #YourNextLevel pic.twitter.com/slAfubRVPO
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поздравления датчанину, так приятно когда на него не ставят мол лучшее противостояние на десятилетия уже за Синнером и Алькарасом, хотя когда-то и Джоковича ни во что не ставили на фоне достижений Федерера и Надаля
пы.сы.
беги, Хольгер, беги
пожелаю Тебе ставить таким же могущественным как Пааво Нурми!!!