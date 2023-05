Руне в скандальном матче остановил Джоковича на пути в полуфинал в Риме

В матче 1/4 финала на Мастерсе в Риме между лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем и седьмым сеяным Хольгером Руне состоялась сенсация.

20-летний теннисист из Дании в трех сетах обыграл действующего чемпиона турнира, который на этих кортах выиграл шесть титулов.

Рим. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 2:6, 6:4, 2:6

Для Руне это была вторая победа над первой ракеткой мира. В прошлом году в Париже он обыгрывал Карлоса Алькараса.

Отметим, что во втором сете Хольгер поскандалил с судьей, который принял ошибочное решение во время попадания мяча в аут после удара Джоковича. В третьем сете претензии судье высказывал уже Джокович из-за затяжки времени.

Любопытно, что Руне стал всего третьим действующим теннисистом, который имеет положительный балланс против Джоковича (2:1). Тажке это Иржи Веселы (2:0) и Ник Кирьос (2:1).

В полуфинале Хольгер Руне сразится против Каспера Рууда из Норвегии или Франсиско Черундоло из Аргентины.

