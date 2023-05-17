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ATP
17 мая 2023, 17:38 | Обновлено 17 мая 2023, 18:12
640
1

Руне в скандальном матче остановил Джоковича на пути в полуфинал в Риме

20-летний теннисист из Дании добыл вторую победу над действующим лидером рейтинга ATP

17 мая 2023, 17:38 | Обновлено 17 мая 2023, 18:12
640
1
Руне в скандальном матче остановил Джоковича на пути в полуфинал в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

В матче 1/4 финала на Мастерсе в Риме между лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем и седьмым сеяным Хольгером Руне состоялась сенсация.

20-летний теннисист из Дании в трех сетах обыграл действующего чемпиона турнира, который на этих кортах выиграл шесть титулов.

Рим. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – 2:6, 6:4, 2:6

Для Руне это была вторая победа над первой ракеткой мира. В прошлом году в Париже он обыгрывал Карлоса Алькараса.

Отметим, что во втором сете Хольгер поскандалил с судьей, который принял ошибочное решение во время попадания мяча в аут после удара Джоковича. В третьем сете претензии судье высказывал уже Джокович из-за затяжки времени.

Любопытно, что Руне стал всего третьим действующим теннисистом, который имеет положительный балланс против Джоковича (2:1). Тажке это Иржи Веселы (2:0) и Ник Кирьос (2:1).

В полуфинале Хольгер Руне сразится против Каспера Рууда из Норвегии или Франсиско Черундоло из Аргентины.

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ATP Рим Новак Джокович Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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InterVsWorld
ладно, на виннерсах получил преимущество над одним из лучших в истории спорта, но заставить того столько раз ошибаться, возможно даже сложнее задача
поздравления датчанину, так приятно когда на него не ставят мол лучшее противостояние на десятилетия уже за Синнером и Алькарасом, хотя когда-то и Джоковича ни во что не ставили на фоне достижений Федерера и Надаля
пы.сы.
беги, Хольгер, беги
пожелаю Тебе ставить таким же могущественным как Пааво Нурми!!!
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