ВИДЕО. Руне поскандалил с судьей во время матча с Джоковичем в Риме

В матче 1/4 финала на Мастерсе в Риме между лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем и седьмым сеяным Хольгером Руне из Дании случался небольшой скандал.

Во втором сете Руне остановил один из розыгрышей, посчитав, что мяч ушел в аут. Судья Мохамед Лайани спустился с вышки, изучил отметку на корте и уверенно заявил, что мяч был в корте.

Руне вызвал на корт супервайзера и заявил, что Лайани «шут» и «всегда судит против него». Ранее у Хольгера уже были претензии к этому судье на турнире в Базеле.

Трибуны освистали данца, но повтор в трансляции показал, что мяч был в ауте.

Матч прервали из-за дождя при счете 2:6, 5:4 (30-0) – первый сет выиграл Руне.