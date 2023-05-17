Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Руне поскандалил с судьей во время матча с Джоковичем в Риме
ATP
17 мая 2023, 16:10 |
425
1

ВИДЕО. Руне поскандалил с судьей во время матча с Джоковичем в Риме

Хольгер был прав в игровом моменте, а судья ошибся

17 мая 2023, 16:10 |
425
1
ВИДЕО. Руне поскандалил с судьей во время матча с Джоковичем в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Лайани и Хольгер Руне

В матче 1/4 финала на Мастерсе в Риме между лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем и седьмым сеяным Хольгером Руне из Дании случался небольшой скандал.

Во втором сете Руне остановил один из розыгрышей, посчитав, что мяч ушел в аут. Судья Мохамед Лайани спустился с вышки, изучил отметку на корте и уверенно заявил, что мяч был в корте.

Руне вызвал на корт супервайзера и заявил, что Лайани «шут» и «всегда судит против него». Ранее у Хольгера уже были претензии к этому судье на турнире в Базеле.

Трибуны освистали данца, но повтор в трансляции показал, что мяч был в ауте.

Матч прервали из-за дождя при счете 2:6, 5:4 (30-0) – первый сет выиграл Руне.

Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Джокович вышел в четвертьфинал в Риме и стал рекордсменом
Сенсация года? Алькарас вылетел из Мастерса в Риме, проиграв венгру
Алькарас впервые сыграл на Мастерсе в Риме. Он снова возглавит рейтинг АТР
Хольгер Руне Новак Джокович ATP Рим
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины
Футбол | 17 мая 2023, 13:48 6
Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины
Источник: Ребров может совмещать должности в Аль-Айне и сборной Украины

«Олимпиакос» кандидатуру украинца больше не рассматривает

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2023, 09:48 4
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
Футбол | 16.05.2023, 20:50
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?
Теннис | 17.05.2023, 00:05
ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?
ФОТО. Уникальная болезнь. Радукану перенесла 3 операции, какой диагноз?
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Теннис | 17.05.2023, 05:30
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nostradamus
Лягнуть за вуха чорта сєрбського.. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Канада с трудом обыграла Словакию, успех США
ЧМ по хоккею. Канада с трудом обыграла Словакию, успех США
15.05.2023, 19:16
Хоккей
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
16.05.2023, 12:15
Футбол
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
16.05.2023, 09:00 17
Война
ФЬЮРИ: «Усик окажется на полу. А я пойду и напьюсь в центре Лондона»
ФЬЮРИ: «Усик окажется на полу. А я пойду и напьюсь в центре Лондона»
15.05.2023, 23:23 5
Бокс
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
15.05.2023, 20:41 1
Футбол
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
ВИДЕО. Подсказка фаната помогла экс-игроку Арсенала забить гол с 40 метров
15.05.2023, 17:01 1
Футбол
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
15.05.2023, 18:34 31
Футбол
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
16.05.2023, 06:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности