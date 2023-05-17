ВИДЕО. Руне поскандалил с судьей во время матча с Джоковичем в Риме
Хольгер был прав в игровом моменте, а судья ошибся
В матче 1/4 финала на Мастерсе в Риме между лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем и седьмым сеяным Хольгером Руне из Дании случался небольшой скандал.
Во втором сете Руне остановил один из розыгрышей, посчитав, что мяч ушел в аут. Судья Мохамед Лайани спустился с вышки, изучил отметку на корте и уверенно заявил, что мяч был в корте.
Руне вызвал на корт супервайзера и заявил, что Лайани «шут» и «всегда судит против него». Ранее у Хольгера уже были претензии к этому судье на турнире в Базеле.
Трибуны освистали данца, но повтор в трансляции показал, что мяч был в ауте.
Матч прервали из-за дождя при счете 2:6, 5:4 (30-0) – первый сет выиграл Руне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Олимпиакос» кандидатуру украинца больше не рассматривает
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая