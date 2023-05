Аль-Наср с голом Роналду выиграл у Аль-Таи. Отставание от лидера – 3 очка

Во вторник, 16 мая, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Таи» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче на 52-й минуте открыл звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Этот гол стал для КриРо уже 13 в 15 матчах чемпионата.

Преимущество гостей на 80-й минуте увеличил Андерсон Талиска.

Сейчас «Аль-Наср» находится на 2-й позиции в таблице первенства. У команды 60 очков после 27 туров. У лидера «Аль-Иттихада» 63 пункта.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 27-й тур, 16 мая

Аль-Таи – Аль-Наср – 0:2

Голы: Роналду, 52 (пен.), Талиска, 80

⚽️ || GOOOOOAAAAL! 🤩🐐

Ronaldo scores the first goal 52’ for @AlNassrFC #AlNassr 1:0 #AlTaiFC pic.twitter.com/3W4riCZldq