Аль-Наср с голом Роналду выиграл у Аль-Таи. Отставание от лидера – 3 очка
КриРо и компания обыграли соперников со счетом 2:0
Во вторник, 16 мая, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Таи» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Счет в матче на 52-й минуте открыл звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Этот гол стал для КриРо уже 13 в 15 матчах чемпионата.
Преимущество гостей на 80-й минуте увеличил Андерсон Талиска.
Сейчас «Аль-Наср» находится на 2-й позиции в таблице первенства. У команды 60 очков после 27 туров. У лидера «Аль-Иттихада» 63 пункта.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 27-й тур, 16 мая
Аль-Таи – Аль-Наср – 0:2
Голы: Роналду, 52 (пен.), Талиска, 80
⌛️ || Full time, @AlNassrFC 2:0 #AlTaiFC— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 16, 2023
Ronaldo ⚽️
Talisca ⚽️ pic.twitter.com/V9BejvCw3o
⚽️ || GOOOOOAAAAL! 🤩🐐— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 16, 2023
Ronaldo scores the first goal 52’ for @AlNassrFC #AlNassr 1:0 #AlTaiFC pic.twitter.com/3W4riCZldq
⚽️ || GOOOOOAAAAL! 🤩🤩— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 16, 2023
Talisca scores the second goal 80’ for @AlNassrFC #AlNassr 2:0 #AlTaiFC pic.twitter.com/77xpVHteYl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок украинского боксера состоится в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе
Для этого команда попрощается с 8-9 игроками