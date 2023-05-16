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16 мая 2023, 23:43 | Обновлено 17 мая 2023, 00:11
523
1

Аль-Наср с голом Роналду выиграл у Аль-Таи. Отставание от лидера – 3 очка

КриРо и компания обыграли соперников со счетом 2:0

16 мая 2023, 23:43 | Обновлено 17 мая 2023, 00:11
523
1
Аль-Наср с голом Роналду выиграл у Аль-Таи. Отставание от лидера – 3 очка
ФК Аль-Наср

Во вторник, 16 мая, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Таи» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче на 52-й минуте открыл звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который реализовал пенальти. Этот гол стал для КриРо уже 13 в 15 матчах чемпионата.

Преимущество гостей на 80-й минуте увеличил Андерсон Талиска.

Сейчас «Аль-Наср» находится на 2-й позиции в таблице первенства. У команды 60 очков после 27 туров. У лидера «Аль-Иттихада» 63 пункта.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 27-й тур, 16 мая

Аль-Таи – Аль-Наср – 0:2

Голы: Роналду, 52 (пен.), Талиска, 80

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Источник Sport.ua
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Дебил
Та не возьмёшь ты чемпионство у верблюдов... Говорили же тебе иди в Шахтёр, а ты... Пришлось прийти Келси  
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