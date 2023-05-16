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Англия
16 мая 2023, 22:41 |
1583
0

Источник: Роналду хотел подписать контракт с Арсеналом после ухода из МЮ

Пирс Морган поделился интересным инсайдом

16 мая 2023, 22:41 |
1583
0
Источник: Роналду хотел подписать контракт с Арсеналом после ухода из МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду хотел подписать контракт с лондонским «Арсеналом».

Об этом вскользь сообщил друг КриРо и известный журналист Пирс Морган, который является болельщиком «канониров»:

«Смейтесь сколько угодно, но если бы мы («Арсенал» – ред.) подписали Роналду, когда он уходил из «Юнайтед», до конца сезона — как он, кстати, и хотел сделать, – мы бы выиграли Лигу. Он знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», – написал Морган в Twitter в ответ на одно из сообщений от пользователя, который пытался высмеять Криштиану.

Роналду досрочно покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года, после чего подписал контракт с «Аль-Насром».

В текущем сезоне КриРо провел за саудовский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 1 ассистом.

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Источник Twitter
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