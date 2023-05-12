Роналду и Аллегри пророчат воссоединение в одном клубе

Клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда может назначать Массимилано Аллегри на пост главного тренера команды.

Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии, цвета которого с декабря прошлого года защищает португальский нападающий Кристиану Роналду, готовит официальное предложение для Аллегри.

Нынешним наставником «Аль-Насра» является Динко Еличич. Он по ходу сезона сменил во главе коллектива француза Руди Гарсию.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года, имея с клубом действующий контракт до лета 2025 года.