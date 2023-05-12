Роналду и Аллегри пророчат воссоединение в одном клубе
Судьба вновь может свести португальца и итальянского тренера
Клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда может назначать Массимилано Аллегри на пост главного тренера команды.
Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии, цвета которого с декабря прошлого года защищает португальский нападающий Кристиану Роналду, готовит официальное предложение для Аллегри.
Нынешним наставником «Аль-Насра» является Динко Еличич. Он по ходу сезона сменил во главе коллектива француза Руди Гарсию.
Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года, имея с клубом действующий контракт до лета 2025 года.
🚨👀 #AlNassr are exploring the opportunity to sign a new coach for the next season.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 11, 2023
💰 Internal discussion in progress on Massimiliano #Allegri: the 🇸🇦 club is preparing an official bid to be sent to the current #Juventus manager. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/rlDu3z9seS
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