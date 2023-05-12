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  4. Роналду и Аллегри пророчат воссоединение в одном клубе
Италия
12 мая 2023, 08:43 |
365
0

Роналду и Аллегри пророчат воссоединение в одном клубе

Судьба вновь может свести португальца и итальянского тренера

12 мая 2023, 08:43 |
365
0
Роналду и Аллегри пророчат воссоединение в одном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду (справа)

Клуб «Аль-Наср» из Эр-Рияда может назначать Массимилано Аллегри на пост главного тренера команды.

Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии, цвета которого с декабря прошлого года защищает португальский нападающий Кристиану Роналду, готовит официальное предложение для Аллегри.

Нынешним наставником «Аль-Насра» является Динко Еличич. Он по ходу сезона сменил во главе коллектива француза Руди Гарсию.

Массимилиано Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года, имея с клубом действующий контракт до лета 2025 года.

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Массимилиано Аллегри Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Twitter
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