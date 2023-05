Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина

14 мая на «Гудисон Парк» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Украинский легионер ливерпульского клуба Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на эту встречу. Украинец пропускает матч из-за небольшого растяжения мышц бедра.

Отметим, что «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство, «Эвертон» – за сохранение прописки в элитном дивизионе Англии.

Vitalii Mykolenko misses today's match with a minor thigh strain picked up in training yesterday. #EVEMCI