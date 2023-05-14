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  4. Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина
Англия
14 мая 2023, 15:15 | Обновлено 14 мая 2023, 15:17
2060
3

Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина

Виталий точно не сыграет против «Манчестер Сити»

14 мая 2023, 15:15 | Обновлено 14 мая 2023, 15:17
2060
3
Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

14 мая на «Гудисон Парк» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Украинский легионер ливерпульского клуба Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на эту встречу. Украинец пропускает матч из-за небольшого растяжения мышц бедра.

Отметим, что «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство, «Эвертон» – за сохранение прописки в элитном дивизионе Англии.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
Так додому поспішав, щоб встигнути на гру... подивився((
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0
box2box
Це хитрість або самого Миколи, або за ініциатиіи головного тренера Шон Дайча закос, щоб Бернарду його просто не опустив, постійно саджаючи на 5-ту точку.
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-2
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