Определен худший игрок матча Бельгия – Украина. У кого оценка 5.7?

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После окончания матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил самую высокую оценку в поединке Ромелу Лукаку (8.8), который забил два гола.

Среди украинцев самые высокие баллы достались Александру Зинченко, Виталию Миколенко и Егору Ярмолюку – у троих по 6.8 баллов. Самый низкий бай за матч получил капитан сборной Украины Николай Матвиенко – 5.7.

Оценку матча Бельгия – Украина от WhoScored