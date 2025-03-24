Определен худший игрок матча Бельгия – Украина. У кого оценка 5.7?
Украинца уступили в поединке 0:3
23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.
После окончания матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил самую высокую оценку в поединке Ромелу Лукаку (8.8), который забил два гола.
Среди украинцев самые высокие баллы достались Александру Зинченко, Виталию Миколенко и Егору Ярмолюку – у троих по 6.8 баллов. Самый низкий бай за матч получил капитан сборной Украины Николай Матвиенко – 5.7.
Оценку матча Бельгия – Украина от WhoScored
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1й гол - з Лукаку грав Сич.
2й гол - з Лукаку грав Матвієнко.
3й гол - з Лукаку грав Сваток.
Питання 1: а чому з Лукаку не грав наш найбільш топовий захисник (якщо вірити експертам та журналістам) - Забарний? Якщо такий крутий захисник ... то мав би закрити Лукаку.
Питання 2: Чому головний тренер не дав завдання своєму найбільш топовому (напевно, надійному та крутому) захиснику закрити найбільш топового нападника суперників?