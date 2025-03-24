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  4. Определен худший игрок матча Бельгия – Украина. У кого оценка 5.7?
Лига наций
24 марта 2025, 00:27 |
2188
7

Определен худший игрок матча Бельгия – Украина. У кого оценка 5.7?

Украинца уступили в поединке 0:3

24 марта 2025, 00:27 |
2188
7
Определен худший игрок матча Бельгия – Украина. У кого оценка 5.7?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

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Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лига наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

После окончания матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил самую высокую оценку в поединке Ромелу Лукаку (8.8), который забил два гола.

Среди украинцев самые высокие баллы достались Александру Зинченко, Виталию Миколенко и Егору Ярмолюку – у троих по 6.8 баллов. Самый низкий бай за матч получил капитан сборной Украины Николай Матвиенко – 5.7.

Оценку матча Бельгия – Украина от WhoScored

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WhoScored сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина оценки Виталий Миколенко Александр Зинченко Егор Ярмолюк Ромелу Лукаку Николай Матвиенко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 7
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Микола Захарченко
У другому голі його провина очивидна , втратив позицію і дав пробити Лукаку .
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+2
Fitness.sports
Матвиенко на фоне сильных соперников мелкий очень. Европе такие беки не нужны. 
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+1
LexХХХ
І ця .уятіна ще й капітан. Скільки цей ї.анько привозив до цього?🤬🤬🤬 А як він Луніна на Євро з першим пропущеним голом підставив, після чого Андрій поплив😠
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0
cаша зардунов
Захист дно.
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0
Iigor6583
В другому голі вина Матвієнка 100%. Лукаку його трішки  поштовхув, а він замість того щоб зблизитися з форвардом і завадити нанести удар, почав розмахувати руками і відвернувся. Недограє він до кінця епізоти, губиться при тиску суперників.
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0
MaximusOne
Калюжному занизили оцінку (в порівняні з іншими), він десь напевно найбільше кілометрів пробіг, і навіть чуть асист не віддав, в тій атаці першого тайму. Миколенко а плані самовіддачі в захисті завжди викладається, АЛЕ ну не вміє він з м'ячом вперед просуватися, якийсь забіг по флангу зробити, не його то зовсім, кожен раз коли він получає м'яч, відчувається цей його нервоз, і незнання що з ним робити.
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0
Nick.Grabowski
Лукаку забив 3 голи за два матчі.
1й гол - з Лукаку грав Сич. 
2й гол - з Лукаку грав Матвієнко.
3й гол - з Лукаку грав Сваток.
Питання 1: а чому з Лукаку не грав наш найбільш топовий захисник (якщо вірити експертам та журналістам) - Забарний? Якщо такий крутий захисник ... то мав би закрити Лукаку. 
Питання 2: Чому головний тренер не дав завдання своєму найбільш топовому (напевно, надійному та крутому) захиснику закрити найбільш топового нападника суперників?
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-1
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