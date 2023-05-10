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  4. ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Лига чемпионов
10 мая 2023, 09:02 |
2925
1

ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу

Альф-Инге Холанд явно не поладил с болельщиками «сливочных»

10 мая 2023, 09:02 |
2925
1
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Getty Images/Global Images Ukraine. Альф-Инге Холанд

Во вторник, 9 мая, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.

В VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу» во время поединка находился отец звездного норвежского форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда – Альф-Инге Холанд.

Как сообщает Daily Mail, у Альф-Инге Холанда случился конфликт с фанатами «Реала». 50-летний мужчина бросал еду в болельщиков, а также обменивался оскорбительными выкриками.

По информации источника, такое поведение мужчины спровоцировали сами фаны «сливочных», которые оскорбляли его и его сына.

В итоге службы безопасности вывели норвежца с VIP-ложи стадиона.

ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу

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Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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Alex196
Понятно что Фаны реала раздасадованы потому что команда сейчас не та что была раньше и игроков уровня Холанда у них нет но все равно нужно уметь вести себя достойно и не оскорблять сына в присутствии отца .Это всего лишь игра .сегодня вы слабее а завтра будете сильнее 
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