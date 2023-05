Во вторник, 9 мая, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.

В VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу» во время поединка находился отец звездного норвежского форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда – Альф-Инге Холанд.

Как сообщает Daily Mail, у Альф-Инге Холанда случился конфликт с фанатами «Реала». 50-летний мужчина бросал еду в болельщиков, а также обменивался оскорбительными выкриками.

По информации источника, такое поведение мужчины спровоцировали сами фаны «сливочных», которые оскорбляли его и его сына.

В итоге службы безопасности вывели норвежца с VIP-ложи стадиона.

ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу

Alf-Inge Haaland was ejected from his box in the Bernabeu tonight after allegedly provoking the Real fans by throwing food at them... https://t.co/i7Xf7jqrmi