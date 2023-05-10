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  4. ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Лига чемпионов
10 мая 2023, 07:39 | Обновлено 10 мая 2023, 08:14
5201
1

ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно

Игроки королевского клуба протестовали не зря

10 мая 2023, 07:39 | Обновлено 10 мая 2023, 08:14
5201
1
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Twitter

Во вторник, 9 мая, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.

До 67-й минуты «сливочные» побеждали 1:0, но затем Кевин Де Брюйне шедевральным ударом сравнял счет.

Игроки «Реала» бурно отреагировали на засчитанный мяч. Футболисты считали, что в одном из эпизодов мяч покинул пределы поля, когда Бернарду Силва якобы оставил его в игре и атака гостей продолжилась.

VAR не мог просмотреть этот эпизод, так как фаза атаки англичан началась позже – после того, как Камавинга потерял мяч. Поэтому спорная ситуация с выходом мяча за пределы поля считалась заигранной и гол был засчитан.

После завершения матча телеканал beIN Sports при помощи 3D-технологий подтвердил, что мяч полностью покинул пределы поля перед тем как «Манчестер Сити» сравнял счёт.

ВИДЕО. Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно. Названа причина

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Источник Twitter
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Комментарии 1
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Alex196
Таких эпизодов миллион в каждом матче .Это никакой не скандал.Это все субъективно .А вот когда кротов тянут то это все знают что специально 
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