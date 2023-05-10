ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Игроки королевского клуба протестовали не зря
Во вторник, 9 мая, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.
До 67-й минуты «сливочные» побеждали 1:0, но затем Кевин Де Брюйне шедевральным ударом сравнял счет.
Игроки «Реала» бурно отреагировали на засчитанный мяч. Футболисты считали, что в одном из эпизодов мяч покинул пределы поля, когда Бернарду Силва якобы оставил его в игре и атака гостей продолжилась.
VAR не мог просмотреть этот эпизод, так как фаза атаки англичан началась позже – после того, как Камавинга потерял мяч. Поэтому спорная ситуация с выходом мяча за пределы поля считалась заигранной и гол был засчитан.
После завершения матча телеканал beIN Sports при помощи 3D-технологий подтвердил, что мяч полностью покинул пределы поля перед тем как «Манчестер Сити» сравнял счёт.
ВИДЕО. Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно. Названа причина
🚨 According to Bein Sports technology, the ball went out of the field. The Man City goal should’ve been disallowed.— Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) May 9, 2023
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👀#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/NbRE8Sqp1V— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 9, 2023
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