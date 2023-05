ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно

Во вторник, 9 мая, состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 1:1.

До 67-й минуты «сливочные» побеждали 1:0, но затем Кевин Де Брюйне шедевральным ударом сравнял счет.

Игроки «Реала» бурно отреагировали на засчитанный мяч. Футболисты считали, что в одном из эпизодов мяч покинул пределы поля, когда Бернарду Силва якобы оставил его в игре и атака гостей продолжилась.



VAR не мог просмотреть этот эпизод, так как фаза атаки англичан началась позже – после того, как Камавинга потерял мяч. Поэтому спорная ситуация с выходом мяча за пределы поля считалась заигранной и гол был засчитан.

После завершения матча телеканал beIN Sports при помощи 3D-технологий подтвердил, что мяч полностью покинул пределы поля перед тем как «Манчестер Сити» сравнял счёт.

🚨 According to Bein Sports technology, the ball went out of the field. The Man City goal should’ve been disallowed.



