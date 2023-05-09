Лига чемпионов09 мая 2023, 23:35 | Обновлено 09 мая 2023, 23:48
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ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
Гости сравняли счет во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Реала»
09 мая 2023, 23:35 | Обновлено 09 мая 2023, 23:48
959
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Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимает английский «Манчестер Сити».
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Гости сравняли счет во втором тайме. Де Брюйне забил мощным ударом на 67-й минуте.
ГОЛ! 1:1. Кевин де Брюйне, 67 мин.
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