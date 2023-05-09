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Лига чемпионов
09 мая 2023, 23:35 | Обновлено 09 мая 2023, 23:48
959
0

ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити

Гости сравняли счет во втором тайме матча Лиги чемпионов против «Реала»

09 мая 2023, 23:35 | Обновлено 09 мая 2023, 23:48
959
0
ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимает английский «Манчестер Сити».

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Гости сравняли счет во втором тайме. Де Брюйне забил мощным ударом на 67-й минуте.

ГОЛ! 1:1. Кевин де Брюйне, 67 мин.

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Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Кевин де Брюйне
Источник Sport.ua
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