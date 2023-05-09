ВИДЕО. Де Брюйне мощным ударом сравнял счет для Манчестер Сити

Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимает английский «Манчестер Сити».

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Гости сравняли счет во втором тайме. Де Брюйне забил мощным ударом на 67-й минуте.

ГОЛ! 1:1. Кевин де Брюйне, 67 мин.