Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
WTA
09 мая 2023, 14:54 | Обновлено 09 мая 2023, 15:04
549
0

Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой

Пополнение в семье у Аны Иванович

09 мая 2023, 14:54 | Обновлено 09 мая 2023, 15:04
549
0
Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович

35-летняя сербская экс-теннисистка Ана Ивановича родила третьего ребенка.

Об этом бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница Ролан Гаррос 2008 года сообщила в своем Твиттере.

«Привет, мир! Наши сердца полны любви», – написала Иванович в посте, поделился соответствующим видео.

Иванович является женой бывшего футболиста сборной Германии, чемпионамира 2014 года Бастиана Швайнштайгера. Спортсмены поженились в 2016 году, после двух лет отношений. В 2018 году у Бастиана и Аны родился сын Лука, а в 2019-м – сын Леон.

Ана свою профессиональную карьеру завершила в конце 2016 года, когда ей было 28 лет.

По теме:
11 футболистов с наибольшим количеством матчей на чемпионатах мира
ВИДЕО. Левандовски показал свои навыки в теннисе
Эррера назвал лучшего хавбека, с которым играл
Ана Иванович Бастиан Швайнштайгер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Футбол | 08 мая 2023, 22:20 2
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон

«Ириски» неожиданно уничтожили «чаек» со счетом 5:1

Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Футбол | 09 мая 2023, 03:57 3
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B

«Сампдория» проиграла «Удинезе» и не смогла сохранить прописку в Серии А

Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Футбол | 09.05.2023, 13:47
Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Дарио СРНА: «Мне не нравится, как предвзято судят матчи Днепра-1»
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 08.05.2023, 15:17
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
Теннис | 08.05.2023, 18:31
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
Ястремская успешно стартовала в отборе к турниру серии WTA 1000 в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
09.05.2023, 03:17 2
Теннис
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в статусе первой ракетки Украины
08.05.2023, 09:28 5
Теннис
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Возвращаем нашему государству честную историю»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Возвращаем нашему государству честную историю»
08.05.2023, 10:15 5
Война
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
07.05.2023, 22:00 10
Футбол
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
08.05.2023, 14:49 3
Футбол
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
07.05.2023, 17:50 21
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
Это проблема для ВСУ. Буданов рассказал про оборону российской армии
08.05.2023, 16:32 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности