Экс-первая ракетка мира в третий раз стала мамой
Пополнение в семье у Аны Иванович
35-летняя сербская экс-теннисистка Ана Ивановича родила третьего ребенка.
Об этом бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница Ролан Гаррос 2008 года сообщила в своем Твиттере.
«Привет, мир! Наши сердца полны любви», – написала Иванович в посте, поделился соответствующим видео.
Иванович является женой бывшего футболиста сборной Германии, чемпионамира 2014 года Бастиана Швайнштайгера. Спортсмены поженились в 2016 году, после двух лет отношений. В 2018 году у Бастиана и Аны родился сын Лука, а в 2019-м – сын Леон.
Ана свою профессиональную карьеру завершила в конце 2016 года, когда ей было 28 лет.
Hello world! Our hearts are full of love 🤍 @BSchweinsteiger pic.twitter.com/5S7JDgplKt— Ana Ivanovic (@anaivanovic) May 9, 2023
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