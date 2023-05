В ночь на 30 апреля состоялся матч очередного тура в USL (вторая по силе лига в США) между клубами «Эль-Пасо Локомотив» и «Сан-Диего Лоял». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победный гол в ворота «Сан-Диего Лоял» на 65-й минуте оформил украинец Денис Костышин.

После завершения всех матчей тура болельщики признали Костышина автором лучшего гола недели в USL. Также Денис попал в символическую сборную прошедшего тура.

В текущем сезоне Костышин провел 8 матчей в футболке «Эль-Пасо Локомотив», в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.

ВИДЕО. Украинский футболист стал автором лучшего гола недели в США

Chugging through the defense to take all three points! 🚂



Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc has been named the Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine🌟 pic.twitter.com/FjUc3uakCJ