ВИДЕО. Украинский футболист стал автором лучшего гола недели в США
Денис Костышин поразил ворота «Сан-Диего Лоял» за «Эль-Пасо Локомотив»
В ночь на 30 апреля состоялся матч очередного тура в USL (вторая по силе лига в США) между клубами «Эль-Пасо Локомотив» и «Сан-Диего Лоял». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победный гол в ворота «Сан-Диего Лоял» на 65-й минуте оформил украинец Денис Костышин.
После завершения всех матчей тура болельщики признали Костышина автором лучшего гола недели в USL. Также Денис попал в символическую сборную прошедшего тура.
В текущем сезоне Костышин провел 8 матчей в футболке «Эль-Пасо Локомотив», в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.
ВИДЕО. Украинский футболист стал автором лучшего гола недели в США
Chugging through the defense to take all three points! 🚂— USL Championship (@USLChampionship) May 4, 2023
Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc has been named the Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine🌟 pic.twitter.com/FjUc3uakCJ
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