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05 мая 2023, 11:48 |
815
0

ВИДЕО. Украинский футболист стал автором лучшего гола недели в США

Денис Костышин поразил ворота «Сан-Диего Лоял» за «Эль-Пасо Локомотив»

05 мая 2023, 11:48 |
815
0
ВИДЕО. Украинский футболист стал автором лучшего гола недели в США
Instagram. Денис Костышин

В ночь на 30 апреля состоялся матч очередного тура в USL (вторая по силе лига в США) между клубами «Эль-Пасо Локомотив» и «Сан-Диего Лоял». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победный гол в ворота «Сан-Диего Лоял» на 65-й минуте оформил украинец Денис Костышин.

После завершения всех матчей тура болельщики признали Костышина автором лучшего гола недели в USL. Также Денис попал в символическую сборную прошедшего тура.

В текущем сезоне Костышин провел 8 матчей в футболке «Эль-Пасо Локомотив», в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.

ВИДЕО. Украинский футболист стал автором лучшего гола недели в США

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USL Денис Костышин Эль-Пасо Локомотив видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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