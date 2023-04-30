ВИДЕО. Денис Костышин забил победный гол за Эль-Пасо в матче USL

Украинский футболист Денис Костышин забил в матче USL (вторая лига США) за «Эль-Пасо Локомотив» в ворота «Сан-Диего Лоял» (2:1).

24-летний полузащитник отличился на 65-й минуте при счете 1:1, оформив победный гол в матче. Через три минуты украинец был заменен.

В декабре 2022 года Костышин перешел в американский чемпионат из «Александрии». До этого поединка он отыграл за «Эль-Пасо» 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.