Пятый украинец в АПЛ? Яремчук интересен двум клубам из элиты Англии

Английские футбольный клубы «Лидс» и «Брентфорд», которые выступают в высшем дивизионе Англии, интересуются украинским форвардом бельгийского «Брюгге» Романом Яремчуком.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Mirror.

Недавно появилась информация о конфликте украинского форварда со спортивным директором «Брюгге» Винсентом Маннартом.

В текущем сезоне Яремчук провел за «Брюгге» 26 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. С начала марта 2023 года «Брюгге» сыграл 9 поединков, в которых Роман провел на поле 135 минут в общей сложности.

Сейчас в АПЛ выступают четверо украинцев: Александр Зинченко («Арсенал»), Михаил Мудрик («Челси»), Виталий Миколенко («Эвертон») и Илья Забарный («Борнмут»). Также в системе «Брентфорда» находится Егор Ярмолюк, однако он играет за вторую команду клуба и еще не дебютировал в элитном дивизионе Англии.

More clubs interested in CF Roman Yaremchuk!



According to "Mirror", the two EPL clubs Brentford and Leeds are eyeing the Ukrainian international right now.



Yaremchuk joined Brugge in '22 from Benfica, but didn't perform well at all so far. pic.twitter.com/csZjSsHVwh