Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
По информации журналиста Виктора Вацко, украинец поссорился со спортивным директором клуба
Журналист Виктор Вацко рассказал, почему украинский форвард бельгийского клуба «Брюгге» Роман Яремчук не получает достаточно игрового времени:
«Мне подтвердило несколько источников: у Яремчука произошла конфликтная ситуация с одним из руководителей клуба – спортивным директором Винсентом Маннартом. Маннарт имеет большие кадровые решения по тренерским штабам, которых в «Брюгге» изменилось много. Насколько я понимаю, Роман не играет по нефутбольным причинам.
Конечно, если бы он выходил на те несколько минут и забивал, возможно, было бы иначе. Но забивал Яремчук в последний раз в октябре. С другой стороны, Яремчук такой форвард, которому нужно доверие и поддержка. В «Генте» у него это было и он забивал много.
Тот же Шевченко в сборной Украины его поставил, доверил, где-то сначала закрывал глаза на нереализованные моменты и в итоге Рома превратился в ключевого центрфорварда сборной».
В текущем сезоне Яремчук провел за «Брюгге» 26 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. С начала марта 203 года «Брюгге» сыграл 9 поединков, в которых Роман провел на поле 135 минут в общей сложности.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За первые 15 минут матча хозяева поля забили три гола, но гости отыгрались
Провансальцы победили без украинца