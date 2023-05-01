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  4. Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Бельгия
01 мая 2023, 18:36 | Обновлено 01 мая 2023, 18:37
2763
2

Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге

По информации журналиста Виктора Вацко, украинец поссорился со спортивным директором клуба

01 мая 2023, 18:36 | Обновлено 01 мая 2023, 18:37
2763
2
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Журналист Виктор Вацко рассказал, почему украинский форвард бельгийского клуба «Брюгге» Роман Яремчук не получает достаточно игрового времени:

«Мне подтвердило несколько источников: у Яремчука произошла конфликтная ситуация с одним из руководителей клуба – спортивным директором Винсентом Маннартом. Маннарт имеет большие кадровые решения по тренерским штабам, которых в «Брюгге» изменилось много. Насколько я понимаю, Роман не играет по нефутбольным причинам.

Конечно, если бы он выходил на те несколько минут и забивал, возможно, было бы иначе. Но забивал Яремчук в последний раз в октябре. С другой стороны, Яремчук такой форвард, которому нужно доверие и поддержка. В «Генте» у него это было и он забивал много.

Тот же Шевченко в сборной Украины его поставил, доверил, где-то сначала закрывал глаза на нереализованные моменты и в итоге Рома превратился в ключевого центрфорварда сборной».

В текущем сезоне Яремчук провел за «Брюгге» 26 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. С начала марта 203 года «Брюгге» сыграл 9 поединков, в которых Роман провел на поле 135 минут в общей сложности.

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Роман Яремчук Виктор Вацко Брюгге чемпионат Бельгии по футболу
Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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kluchka_vova
яремчук слабий.. ні технки ні фізпідготоки... повезло що продали... а так він слабий.. він навіть в динамо нічого не показував... нема чого його захищать...він похожий на коноплянку-підписав контрак і забив на футбол..
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0
Andr88
То есть все виноваты что время не дают .Да тренеру видно что он не готов .Вот Мудрику стали давать больше времени и стало только хуже .благодаря этому все поняли что ни Кукурелья никто другой а виноват Мудрик .это посредственный игрок и Арсенал сказал нет .нам такой игрок не нужен 
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-3
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