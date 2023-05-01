Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге

Журналист Виктор Вацко рассказал, почему украинский форвард бельгийского клуба «Брюгге» Роман Яремчук не получает достаточно игрового времени:

«Мне подтвердило несколько источников: у Яремчука произошла конфликтная ситуация с одним из руководителей клуба – спортивным директором Винсентом Маннартом. Маннарт имеет большие кадровые решения по тренерским штабам, которых в «Брюгге» изменилось много. Насколько я понимаю, Роман не играет по нефутбольным причинам.

Конечно, если бы он выходил на те несколько минут и забивал, возможно, было бы иначе. Но забивал Яремчук в последний раз в октябре. С другой стороны, Яремчук такой форвард, которому нужно доверие и поддержка. В «Генте» у него это было и он забивал много.

Тот же Шевченко в сборной Украины его поставил, доверил, где-то сначала закрывал глаза на нереализованные моменты и в итоге Рома превратился в ключевого центрфорварда сборной».

В текущем сезоне Яремчук провел за «Брюгге» 26 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. С начала марта 203 года «Брюгге» сыграл 9 поединков, в которых Роман провел на поле 135 минут в общей сложности.