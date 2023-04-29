Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренируется индивидуально. Яремчук сильно переболел
Бельгия
29 апреля 2023, 12:01 |
249
0

Тренируется индивидуально. Яремчук сильно переболел

Об этом сообщил главный тренер «Брюгге»

29 апреля 2023, 12:01 |
249
0
Тренируется индивидуально. Яремчук сильно переболел
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук тренируется индивидуально накануне матча чемпионата Бельгии против «Генка» (30 апреля). Об этом сообщил главный тренер «Брюгге» Рик де Мил:

«Яремчук очень сильно переболел. Сейчас он тренируется индивидуально, но у меня есть сомнения в том, успеет ли он подготовиться к матчу вовремя».

На прошлой неделе Яремчук пропустил матч «Брюгге» против «Эйпена», не попав даже в заявку команды.

По теме:
Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо еще нужно попасть в еврокубки»
Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Роман Яремчук Брюгге Рик де Мил
Источник Voetbal Nieuws
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Футбол | 28 апреля 2023, 21:01 6
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ
Драматичная серия пенальти. Команда Реброва и Ярмоленко упустила Кубок ОАЭ

В финале турнира подопечные украинского специалиста уступили ФК «Аль-Шарджа»

ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
Война | 29 апреля 2023, 10:27 7
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину
ФОТО. У оккупантов в Севастополе ярко горит нефтебаза. Обвиняют Украину

Якобы удар беспилотника

Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Футбол | 28.04.2023, 20:43
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
Журналист назвал три фамилии. Кто будет ассистентами Реброва в сборной?
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Футбол | 29.04.2023, 11:21
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Футбол | 28.04.2023, 15:40
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Не чета Сабо и Михайличенко. Шовковский поддержал динамовскую традицию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
ВИДЕО. Усик обстрелял из миномета позиции российских оккупантов
28.04.2023, 05:10 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ
27.04.2023, 11:30 66
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-18 разгромно уступила Казахстану
ЧМ по хоккею. Украина U-18 разгромно уступила Казахстану
27.04.2023, 15:29
Хоккей
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
27.04.2023, 21:43 8
Теннис
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
Должен был подписать контракт с большим клубом. Фанаты высмеяли Мудрика
27.04.2023, 14:02 7
Футбол
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
27.04.2023, 20:59 45
Футбол
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
Динамо: хуже уже не будет, поэтому самое время дать шанс молодежи
27.04.2023, 19:00 44
Футбол
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
Форман назвал двух боксеров, которые бьют сильнее, чем бойцы его эпохи
27.04.2023, 13:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности