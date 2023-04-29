Бельгия29 апреля 2023, 12:01 |
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Тренируется индивидуально. Яремчук сильно переболел
Об этом сообщил главный тренер «Брюгге»
29 апреля 2023, 12:01 |
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Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук тренируется индивидуально накануне матча чемпионата Бельгии против «Генка» (30 апреля). Об этом сообщил главный тренер «Брюгге» Рик де Мил:
«Яремчук очень сильно переболел. Сейчас он тренируется индивидуально, но у меня есть сомнения в том, успеет ли он подготовиться к матчу вовремя».
На прошлой неделе Яремчук пропустил матч «Брюгге» против «Эйпена», не попав даже в заявку команды.
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