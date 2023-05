Вольфсбург обыграл Арсенал в овертайме и вышел в финал женской ЛЧ

1 мая состоялся ответный полуфинальный матчи Лиги чемпионов среди женщин.

Вторую путевку в финал разыграли немецкий «Вольфсбург» и английский «Арсенал».

В первой игре был зафиксирован счет 2:2, и в основное время второго матча – тоже табло показало цифры 2:2. В овертайме победу вырвала немецкая команда.

Ранее в другом полуфинале «Барселона» прошла «Челси» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Вольфсбург», назначен на 3 июня в нидерландском Эйндховене.

Лига чемпионов среди женщин

1/2 финала, ответный матч, 1 мая

19:45. Арсенал (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:3 д.в. (первый матч – 2:2)

Голы: Блакстениус, 11, Битти, 75 – Рорд, 41, Попп, 58, Бремер, 119.

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰



Incredible. Super sub Pauline Bremer nets extra-time winner in north London to send Wolfsburg through to the #UWCLfinal! 🟢😮👏#UWCL