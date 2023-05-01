Вольфсбург обыграл Арсенал в овертайме и вышел в финал женской ЛЧ
В решающем матче немецкий клуб сыграет против испанской «Барселоны»
1 мая состоялся ответный полуфинальный матчи Лиги чемпионов среди женщин.
Вторую путевку в финал разыграли немецкий «Вольфсбург» и английский «Арсенал».
В первой игре был зафиксирован счет 2:2, и в основное время второго матча – тоже табло показало цифры 2:2. В овертайме победу вырвала немецкая команда.
Ранее в другом полуфинале «Барселона» прошла «Челси» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Вольфсбург», назначен на 3 июня в нидерландском Эйндховене.
Лига чемпионов среди женщин
1/2 финала, ответный матч, 1 мая
19:45. Арсенал (Англия) – Вольфсбург (Германия) – 2:3 д.в. (первый матч – 2:2)
Голы: Блакстениус, 11, Битти, 75 – Рорд, 41, Попп, 58, Бремер, 119.
⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 1, 2023
Incredible. Super sub Pauline Bremer nets extra-time winner in north London to send Wolfsburg through to the #UWCLfinal! 🟢😮👏#UWCL
The 2023 #UWCLfinal is set 🏆— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 1, 2023
🇪🇸 Barcelona vs Wolfsburg 🇩🇪#UWCL pic.twitter.com/ctvGcJrWta
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