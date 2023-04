Барселона прошла Челси и сыграет в финале женской ЛЧ третий раз подряд

27 апреля состоялся ответный полуфинальный матчи Лиги чемпионов среди женщин.

«Барселона» сыграла с «Челси» вничью (1:1) и благодаря победе в первом матче (1:0) вышла в финал турнира

Вторую путевку в финал разыграют «Вольфсбург» и «Арсеналом» (2:2 в первой игре, второй матч – 1 мая).

Финал Лиги чемпионов, в котором третий раз подряд сыграет «Барселона», назначен на 3 июня в нидерландском Эйндховене.

Лига чемпионов среди женщин

1/2 финала, ответный матч, 27 апреля

19:45. Барселона (Испания) – Челси (Англия) – 1:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Хансен, 63 – Рейтен, 67.

