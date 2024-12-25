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Испания
25 декабря 2024, 23:34 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:37
109
0

Всегда рядом с командой. Легенда Сельты подписала новый контракт с клубом

Новый договор Яго Аспаса заключен до лета 2026 года

25 декабря 2024, 23:34 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:37
109
0
Всегда рядом с командой. Легенда Сельты подписала новый контракт с клубом
IMAGO. Яго Аспас

Легендарный форвард испанской «Сельты» Яго Аспас подписал новый контракт с клубом. Игроку в августе исполнилось 37 лет.

Пресс-служба команды отметила, что стороны заключили договор до 30 июня 2026 года.

В общей сложности капитан «Сельты» отыграл 509 матчей за клуб. За все время пребывания в коллективе Яго смог забить 210 мячей и оформить 82 результативных передачи.

Также в своей карьере форвард выступал за «Ливерпуль» и «Севилью».

Кроме того, Аспас несколько раз вызывался в национальную команду Испании. На счету капитана «Сельты» 20 поединков и шесть голов в составе сборной.

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Яго Аспас Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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